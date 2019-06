Wattner SunAsset 8 kauft neuntes Solarkraftwerk / Portfolio bewährter deutscher Solarkraftwerke / Zinsen von 4,5% auf 5,5% steigend

Köln (ots) - Wattner SunAsset 8 hat diese Woche das neunteSolarkraftwerk gekauft. Es handelt sich um die FreiflächenanlageBennungen mit einer Leistung von 5,997 Megawatt und einer gesetzlichgarantierten Vergütung für den Solarstrom in Höhe von 0,1595 Euro jeKilowattstunde. Die Investition beläuft sich auf 1,9 Millionen Euro.Das aktuelle Portfolio des SunAsset 8 hat ein Investitionsvolumenvon 16,2 Millionen Euro und besteht aus neun produzierendenSolarkraftwerken mit einer Gesamtleistung von rund 40 Megawatt, diedie Zinsen für die Anleger erwirtschaften. Weitere Kraftwerke mit ca.20 Megawatt Leistung sind zur Übernahme vorgesehen.Die Vermögensanlage SunAsset 8 betreibt bewährte deutscheSolarkraftwerke. Die Gelder der Anleger werden direkt in einPortfolio produzierender Kraftwerke investiert, die eine Restlaufzeitvon mindestens 13 Jahren haben - mit weiterhin hoher gesetzlichgarantierter Vergütung. Es gibt keine Risiken aus Planung undErrichtung der Anlagen, Risiken der Bankfinanzierung derSolarkraftwerke sind durch eine langfristige Zinsbindungausgeschlossen.Die Emittentin Wattner SunAsset 8 beabsichtigt, 30.000.000 Euro inForm von qualifizierten Nachrangdarlehen einzuwerben. Die Laufzeitder Vermögensanlage beträgt 13 Jahre, der minimale Darlehensbetragliegt bei 5.000 Euro, Agio fällt nicht an. Die Zinsen für die Anlegerbeginnen mit jährlich 4,5% und steigen bis auf 5,5% p.a. an.Insgesamt erhalten die Anleger 66% Zinsen (2018 bis 2031). Dievollständige Tilgung erfolgt bis zum Ende der Laufzeit derVermögensanlage.Die Emittentin wurde von Wattner mit einem Eigenkapital in Höhevon 500.000 Euro ausgestattet, das bereits eingezahlt ist und bis zumEnde der Vermögensanlage in der Gesellschaft verbleibt. Damit dientes als Sicherheit für die gesamte Laufzeit der Nachrangdarlehen undderen Rückzahlung.WATTNERWattner ist das einzige auf Projektierung, Errichtung undBetriebsführung von Energieanlagen spezialisierte ingenieurgeführteEmissionshaus mit den meisten Megawatt-Solarkraftwerken inDeutschland. Mehr als 7.000 Anleger haben sich bisher für Wattnerentschieden und von den stabilen Erträgen der angebotenenVermögensanlagen profitiert.Pressekontakt:Klaus SachsenthalPublic RelationsTel.: +49 221 355 006-52Fax: +49 221 355 006-79E-Mail: presse@wattner.deInternet: www.wattner.deOriginal-Content von: Wattner AG, übermittelt durch news aktuell