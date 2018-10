Wattner SunAsset 8 investiert bereits Portfolio bewährter deutscher Solarkraftwerke / Zinsen von 4,5% auf 5,5% steigend

Köln (ots) - Investoren nehmen die neue Vermögensanlage vonWattner gut an: Knapp zwei Wochen nach Beginn der Zeichnungsfrist undmit Eingang der ersten Zeichnungen hat SunAsset 8 das ersteSolarkraftwerk für 450.000 Euro gekauft. Es handelt sich um dieFreiflächenanlage Meißen mit einer Leistung von 1,071 Megawatt undeiner gesetzlich garantierten Vergütung für den Solarstrom in Höhevon 0,2111 Euro je Kilowattstunde.Neun weitere Kraftwerke mit ca. 47 Megawatt Leistung stehen zurÜbernahme bereit.Die Vermögensanlage SunAsset 8 betreibt bewährte deutscheSolarkraftwerke. Die Gelder der Anleger werden direkt in einPortfolio produzierender Kraftwerke investiert, die eine verbleibendeLaufzeit von mindestens 13 Jahren haben - mit weiterhin hohergesetzlich garantierter Vergütung. Es gibt keine Risiken aus Planungund Errichtung der Anlagen, auch Risiken der Bankfinanzierung derSolarkraftwerke sind durch eine langfristige Zinsbindungausgeschlossen.Die Emittentin Wattner SunAsset 8 beabsichtigt, wenigstens10.000.000 Euro in Form von qualifizierten Nachrangdarleheneinzuwerben. Die Laufzeit der Vermögensanlage beträgt 13 Jahre, derminimale Darlehensbetrag 5.000 Euro, kein Agio. Die Zinsen für dieAnleger beginnen mit jährlich 4,5% und steigen bis auf 5,5% p.a. an.Insgesamt erhalten die Anleger 66% Zinsen (2018 bis 2031). Dievollständige Tilgung erfolgt bis zum Ende der Laufzeit derVermögensanlage.Zusätzlich erhalten Anleger, die bis zum 31.12.2018 zeichnen,einmalig einen Frühzeichnerbonuszins in Höhe von 1%. Die Emittentinwurde von Wattner mit einem Eigenkapital in Höhe von 500.000 Euroausgestattet, das bereits eingezahlt ist und bis zum Ende derVermögensanlage in der Gesellschaft verbleibt. Damit dient es alsSicherheit für die gesamte Laufzeit der Nachrangdarlehen und derenRückzahlung.Pressekontakt:Klaus SachsenthalPublic RelationsTel.: +49 221 355 006-52Fax: +49 221 355 006-79E-Mail: presse@wattner.deInternet: www.wattner.deOriginal-Content von: Wattner AG, übermittelt durch news aktuell