Wattner SunAsset 7 - Zeichnungsphase endet im 3. Quartal 2018 / Neuntes Solarkraftwerk übernommen / Zinsen von 4,5% auf 6,0% steigend

Köln (ots) - Die Vermögensanlage Wattner SunAsset 7 isterfolgreich in der Platzierung: Privatanleger zeichneten bereits über10 Millionen Euro und damit deutlich mehr als das prospektiertePlanvolumen. Die Vermögensanlage soll auf Basis weitererübernahmebereiter und bereits produzierender Solarkraftwerke bis auf14,6 Millionen Euro ansteigen. In dieser Woche wurde ein weiteresSolarkraftwerk übernommen: die Freiflächenanlage Lausitzring miteiner Leistung von ca. 9 Megawatt und einem Kaufpreis von 2,2Millionen Euro.Das aktuelle Portfolio des SunAsset 7 besteht damit aus 9produzierenden Solarkraftwerken mit einer Gesamtleistung von rund 44Megawatt, die die Zinsen für die Anleger erwirtschaften. WeitereKraftwerke mit insgesamt 18 Megawatt Leistung sind zur Übernahmevorgesehen.Die Vermögensanlage Wattner SunAsset 7 in Form von qualifiziertenNachrangdarlehen ist sicherheitsorientiert ausgerichtet: 20 Jahrelang werden deutsche Solarkraftwerke mit gesetzlich garantierterVergütung gehalten und betrieben. Es werden ausschließlich bereitserrichtete und produzierende Kraftwerke übernommen - für SunAsset 7gibt es daher keinerlei Risiken aus Planung und Errichtung. Darüberhinaus hat Wattner Eigenkapital in Höhe von 500.000 Euro eingezahlt,welches bis nach Rückzahlung der Darlehen an die Anleger in derVermögensanlage verbleibt und ebenfalls als Sicherheit dient.Zeichnungen sind ab einem Darlehensbetrag von 3.000 Euro möglich,ohne Agio. Die Zinsen betragen gegenwärtig 4,5% und steigen in dreiStufen bis auf 6,0% jährlich. Insgesamt erhalten die Anleger 105%Zinsen (2018 bis 2036). Die vollständige Tilgung erfolgt bis zum Endeder Laufzeit der Vermögensanlage.Anleger haben in den kommenden Wochen die letzte Möglichkeit, dieVermögensanlage zu zeichnen und sich als Darlehensgeber attraktiveund langfristig steigende Zinsen zu sichern.