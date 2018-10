Wattner SunAsset 7 - Platzierung erfolgreich beendet / 12,8 Millionen Euro gezeichnet und umgehend in zwölf Solarkraftwerke investiert

Köln (ots) - Die Vermögensanlage Wattner SunAsset 7 wurde EndeSeptember erfolgreich geschlossen. Privatanleger zeichneten anstelleder geplanten 8,7 Millionen Euro sogar für insgesamt 12,8 MillionenEuro.Mit den zum Schluss eingeworbenen Geldern der Anleger wurden zweiweitere Solarkraftwerke durch den SunAsset 7 gekauft: dieFreiflächenanlagen Helpt und Demsin mit einer Leistung von ca. 9,9bzw. 2,6 Megawatt und einem Kaufpreis von zusammen 2,0 MillionenEuro.Das finale Portfolio des SunAsset 7 besteht damit aus 12zuverlässig produzierenden Solarkraftwerken mit einer Gesamtleistungvon rund 65 Megawatt, die Zins und Tilgung für die Anlegererwirtschaften.Der gute Investitionserfolg ergab sich neben der pünktlichenBereitstellung der Investitionsobjekte durch Wattner ebenfalls ausder sehr guten Sonneneinstrahlung in diesem Jahr. So konnten ausnicht für Zinsen und Tilgung an die Anleger benötigter Liquiditätzusätzlich Solarkraftwerke eingekauft werden. Daraus ergibt sich fürdie kommenden 19 Jahre eine erhöhte Sicherheit aufgrund derZusatzerträge aus diesen Anlagen.Ganz besonders bedanken wir uns bei unseren vielen Anlegern fürihr Vertrauen.Aktuell ist Wattner SunAsset 8 zur Zeichnung verfügbar. 66% Zinsenüber 13 Jahre Laufzeit. Die erste Investition ist bereits erfolgt.Pressekontakt:Klaus SachsenthalPublic RelationsTel.: +49 221 355 006-52Fax: +49 221 355 006-79E-Mail: presse@wattner.deInternet: www.wattner.deOriginal-Content von: Wattner AG, übermittelt durch news aktuell