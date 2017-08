Watson trifft Alexa in Dortmund / Künstliche Intelligenz und Ethik - ein Thema der 5. digital excellence conference (d*ex) am 28. September 2017

Dortmund (ots) - Quo vadis, Digitalisierung? Die künstlicheIntelligenz ist "erwacht". Wo die Reise hingeht mit "KI" und ihremmenschlichen Schöpfer, wirft ethische Fragen zu möglichen Gefahrenauf, die zurzeit heiß diskutiert werden. Wie von Tesla-Chef Elon Muskund Facebook-Vater Mark Zuckerberg: Musk sieht KI als die "größteBedrohung, der wir als Zivilisation gegenüberstehen" und sprach sichwarnend für eine "proaktive Regulierung" aus. Zuckerberg kontertedagegen mit positiven Zukunftsaussichten durch KI: zum Beispielsicherere Autos und bessere Diagnosen für Kranke.Anfang August stellten ausgerechnet die Facebook-Bots Bob undAlice unter Beweis, dass KI ein Eigenleben besitzt, auf das wir unseinzustellen haben: Die beiden begannen, eine eigene Geheimsprache zuentwickeln. Zur Vorsicht wurden sie abgeschaltet. Die ethischeKomponente der KI ist daher ein brandaktuelles Thema der 5. digitalexcellence conference (d*ex), die am 28. September 2017 imKongresszentrum Westfalenhallen in Dortmund den "Menschen imZeitalter der Digitalisierung" in den Fokus nimmt. Die Referenten aufdem Podium sind erlesen und hochkarätig. Da ist zum einen WolfgangBosch, Business Development Executive bei der IBM Watson GroupEurope, zum anderen wird KI "Alexa" höchstpersönlich auf dem Sofasitzen und mitdiskutieren. "Wir freuen uns, den Teilnehmern derKonferenz die Gelegenheit zu geben, Watson derart nah zu treffen.Öffentliche Auftritte dieser Art von IBM sind sehr selten", sagt UtaRusch, Mitveranstalterin der d*ex.Das "Superhirn" Watson sorgte 2011 für erste Schlagzeilen, als esbei der US-Spielshow "Jeopardy" zwei menschliche Champions schlug.Seitdem revolutioniert das System den Markt für digitale Produkte underöffnet der Technik völlig neue Möglichkeiten. Watson kann nicht nurinnerhalb von Bruchteilen einer Sekunde Milliarden von Datenanalysieren und zuordnen. Der Super-Computer ist vor allem in derLage zu lernen. Seine Einsatzmöglichkeiten sind damit quasiunbegrenzt: in der Forschung, Entwicklung und Lehre, bei derUnterstützung von Experten sowie bei der Optimierung von Prozessen,Produkten und Services. Alexa, die "kleine Schwester" von Watson, istin erster Linie für den privaten Gebrauch konzipiert, soll Spaßmachen und nützlich sein.Künstliche Intelligenz wird in den kommenden Jahren massiv dieLebensbereiche der Menschen verändern, sowohl global als auch lokal.Aber welchen Platz wird der Mensch in dieser Welt einnehmen? Wieschützt er die Maschinen und letztlich sich selbst vor möglichenStörungen oder Störangriffen? Ist technischer Fortschritt immerrichtig - weil umsetzbar? "Wie verschiebt sich durch die digitaleRevolution unser ethisches Verständnis? Gibt es eine digitale Ethik -und: Welche Werte sind heute noch verlässlich? Diese und weitereFragen sollen auf dem Podium der d*ex am 28. September diskutiertwerden. Anmeldungen zur 5. digital excellence conference sind absofort online möglich unter: http://d-excellence.de/Pressekontakt:Zilla Medienagentur GmbH, Jürgen Wallinda-Zilla, Telefon: 0231 / 2224 46 - 0, E-Mail: info@zilla.de.Original-Content von: digital excellence conference, übermittelt durch news aktuell