Watermark vertieft Zusammenarbeit mit Instructure, um die Verwertung von Studierenden-Feedback bei Institutionen weltweit zu verbessern

New York (ots/PRNewswire) - Watermark, ein Pionier despädagogischen Erkenntnisgewinns, hat diese Woche seine Partnerschaftmit Instructure Canvas vertieft. Ziel ist die bessere Unterstützungvon Institutionen, um die Verarbeitung von Studierenden-Feedback zuvereinfachen und die Interessenvertreter mit wertvollen Daten zuversorgen. Die Unternehmen werden ihre Zusammenarbeit fortsetzen, umMitgliedern der internationalen Canvas-Community besseren Zugang zuEvaluationKIT von Watermark zu ermöglichen. Dabei geht es um denwichtigen Aspekt der Erfassung von Studierenden-Feedback, um dasLehr- und Lernerlebnis zu verbessern.Isolierte Daten- und Technologiesysteme machen es schwierig, Dateneffektiv zu nutzen. Eine nahtlos mit Canvas integrierbare Lösung fürKursbewertung und Befragung bedeutet, dass Institutionen wichtigeDaten aus Studierenden-Feedback zentral und einfacher erfassenkönnen. Der resultierende Erkenntnisgewinn dient der Lehrplan- undQualitätsverbesserung sowie dem Fakultäts-Management.Mehr als 300.000 Schulleiter und Lehrkräfte weltweit verwendenEvaluationKIT von Watermark, um über 16 Millionen Kursbeurteilungendurchzuführen. Seit mehr als zehn Jahren hilft die LösungInstitutionen dabei, ihre Prozesse zum Erhalt von kritischemStudierenden-Feedback zu vereinfachen. Es ist die einzigeKomplettlösung für Kursbeurteilung und institutionelle Befragung, dieexklusiv für das Hochschulwesen konzipiert wurde und sich mitWatermarks Lösung für Lehrkraft-Aktivitätsreporting integrierenlässt. EvaluationKIT von Watermark wird im jeweiligen Land auf AWSCloud gehostet, um die Anforderungen an die Datenhaltung zu erfüllenund sicherzustellen, dass die Vorschriften der EU-DSGVO sowieRegelwerke der Schweiz und TrustArc-Zertifizierung eingehaltenwerden. Die Lösung wurde bereits dreifach mit dem SIIA CODiE-Preis (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2565994-1&h=3120920110&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2565994-1%26h%3D3317608040%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.watermarkinsights.com%252Fpress%252Fwatermark-recognized-by-siia-for-best-data-solution%252F%26a%3DSIIA%2BCODiE%2Baward%2Bwinner&a=SIIA+CODiE-Preis) und zuletzt alsBest Data Solution for Education ausgezeichnet - unter anderem wegenihrer schlüsselfertigen Integration mit Canvas für höhereRücklaufquoten und schnelle, handlungsrelevante Erkenntnisse, dieVerbesserungen auf den Weg bringen."Wir wollen ein offenes digitales Lern-Ökosystem errichten und indiesem Zusammenhang unsere Canvas-Community ausbauen und mit anderenMarktführern kooperieren. Ziel ist eine bessere Integration und mehrFlexibilität, damit unser weltweiter Kundenstamm seineTechnologieumgebungen kontinuierlich weiterentwickeln und dasLernerlebnis verbessern kann", sagte Tara Gunther, VP of Partnershipsbei Instructure. "Mit dieser neuen Partnerschaft vertiefen wir unsereZusammenarbeit, um auch in Zukunft Hochschulen und Universitätenbestmöglich bei der Qualitätssicherung zu unterstützen.""EvaluationKIT ist schon lange in der Canvas-Community verwurzeltund ganz am Anfang dem Partnernetzwerk von Instructure beigetreten.Jetzt gehören wir zu Watermark und begrüßen die Möglichkeit, unserePartnerschaft zu vertiefen, um die internationale Canvas-Communityweiter zu unterstützen. Gerade im letzten Jahr haben wir unsereAnwendung komplett lokalisiert, um alle Sprachen zu unterstützen. Wirkooperieren bereits mit zahlreichen internationalen Institutionen.Durch unsere enge Partnerschaft können wir Canvas-Institutionen nochbesser dabei helfen, die Studierenden zur Kursqualität zu befragen.Das ist der Schlüssel zur Beurteilung und Verbesserung der Lehr- undLernerfahrung. Zusammen mit anderen Daten erhält die Institution eineganzheitliche Sicht des Erfolgs ihrer Bemühungen", sagte KevinHoffman, President of EvaluationKIT bei Watermark.Mit der fortgesetzten Partnerschaft unterstreicht Watermark seinebreitere Vision, bislang isolierte Daten zusammenzuführen undInstitutionen die notwendigen Einblicke an die Hand zu geben, damitsie quer durch die Institution sinnvolle Verbesserungen herbeiführenkönnen. Derzeit unterstützt Watermark mehr als 1.700 Hochschulen undUniversitäten mit seinen Lösungen für pädagogischen Erkenntnisgewinn,damit sie ihr Bildungskonzept gezielt auf zuverlässige Daten stützenkönnen.Weitere Informationen zu Partnerprogramm von Instructure findenSie unter www.partners.instructure.com. Um herauszufinden, wieWatermark den Lehr- und Lernerfolg verbessern kann, besuchen Siewww.watermarkinsights.com.Informationen zu WatermarkWatermark versorgt Verwaltungen, Lehrkräfte und Studierendeüberall mit besseren Daten, um Informationen zusammenzuführen undpädagogische Einblicke zu gewinnen, die zu sinnvollen Verbesserungenführen. Das Unternehmen betreut mehr als 1.700 Institutionen weltweitmit Lösungen für Planung, Bewertung, ePortfolios,Lehrkraft-Aktivitätsreporting, Kursbeurteilungen und institutionellenUmfragen sowie Lehrplan-, Katalog- und Studienplan-Management.Weitere Informationen zu Watermarks Lösungen für pädagogischenErkenntnisgewinn finden Sie unter www.watermarkinsights.com.