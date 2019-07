Waterlands VivaNeo und die führende britische In-Vitro-Fertilisations-Gruppe The Fertility Partnership bündeln ihre Kräfte

Hamburg/Frankfurt/Stockholm/Oxford (ots) - VivaNeo, eine Gruppevon Kinderwunschzentren im Portfolio von Waterland Private Equity("Waterland"), und The Fertility Partnership, eineUnternehmensbeteiligung des Investors Impilo, bündeln ihre Kräfte.Waterland hatte im Jahr 2011 das Kinderwunschzentrum Wiesbadenerworben - der Startpunkt für den Aufbau von VivaNeo. Bis heute hatsich VivaNeo mit 15 Standorten in Deutschland, Dänemark, Österreichund den Niederlanden zu einer europaweit führenden Gruppe vonKinderwunschzentren entwickelt. Aktuell erwirtschaftet VivaNeo einenjährlichen Umsatz von rund 50 Millionen Euro. Im Zuge der Transaktionwird Waterland seine VivaNeo-Anteile an The Fertility Partnershipveräußern. Über weitere finanzielle Details der Transaktion wurdeStillschweigen vereinbart.VivaNeo beschäftigt rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inseinem europaweiten Klinik-Netzwerk. Geleitet wird die Gruppe voneinem Team von Fachexperten mit kaufmännischem und medizinischemHintergrund sowie von erfahrenen Ärzten und renommierten Embryologen.Jährlich nehmen rund 25.000 Patienten das breiteDienstleistungs-Portfolio der Gruppe in Anspruch. Die Services vonVivaNeo beruhen auf Labordiagnostik, dem Einsatz neuesterTechnologien und der persönlichen Beratung zu allen Facetten derReproduktionsmedizin. Ein systematischer Wissensaustausch zwischenden einzelnen Kliniken schafft die Grundlage für das breiteDienstleistungsangebot und dessen kontinuierliche Weiterentwicklung.Mit dem Erwerb des Kinderwunschzentrums Wiesbaden im Jahr 2011 unddessen Umfirmierung zu VivaNeo startete Waterland von dieserPlattform aus sein Buy-&-Build-Programm. Noch 2011 expandierteVivaNeo mit dem Zukauf einer Niederlassung nach Berlin. 2012 kamenweitere deutsche Niederlassungen sowie eine Samenbank und ein Zentrumfür Labordiagnostik hinzu. Mit der Integration des "Medisch CentrumKinderwens" in den Niederlanden gelang ebenfalls 2012 der ersteInternationalisierungsschritt. Es folgten Akquisitionen in Dänemarkund Österreich in den Jahren 2015 und 2017. Sie prägen das aktuelleProfil von VivaNeo: 15 Standorte in Deutschland, den Niederlanden,Dänemark und Österreich. Im gesamten Beteiligungszeitraum vonWaterland hat VivaNeo insgesamt 12 Akquisitionen erfolgreichabgeschlossen, seinen Marktanteil damit massiv erhöht und seineregionale Präsenz gezielt ausgebaut."Seit dem Start unserer Buy-&-Build-Strategie bei VivaNeo im Jahr2011 haben wir zahlreiche Zukäufe bei VivaNeo begleitet. Durch derenerfolgreiche Integration entstand eine multinationale Gruppe vonKinderwunschzentren im mitteleuropäischen Markt. Während derBeteiligung von Waterland konnte VivaNeo wichtige Meilensteine beider Entwicklung der Reproduktionsmedizin erreichen und die Standardsin der Patientenversorgung im Bereich Kinderwunschbehandlung undKünstliche Befruchtung entscheidend verbessern," sagt Dr. CarstenRahlfs, Managing Partner bei Waterland Private Equity. "Wir freuenuns über den Zusammenschluss von VivaNeo und The FertilityPartnership. Damit entsteht eine führende europäische Gruppe. Dieneue Gruppe möchte noch mehr in Services und medizinischeBehandlungsqualität investieren. Insgesamt wird die Gruppe 19IVF-Kliniken in sechs europäischen Ländern unterhalten.""Durch eine gezielte Wachstumsstrategie ist es uns gelungen, dieregionale Präsenz von VivaNeo deutlich auszubauen und die Expansionder Gruppe fokussiert und erfolgreich voranzutreiben. Wir dankenWaterland für seine partnerschaftliche Unterstützung während desgesamten Investitionszeitraums. Gemeinsam mit The Fertility Group undImpilo freuen wir uns nun darauf, in die nächste Wachstumsphase zustarten," sagt Sebastian Ahrens, CEO von VivaNeo."The Fertility Partnership ist in Großbritannien und Polen bereitsmarktführend in den Bereichen IVF sowie Ultraschall-Untersuchungen.Dank der starken mitteleuropäischen Präsenz von VivaNeo sind wir nundie Nummer Eins unter den IVF-Anbietern in Nordeuropa. Zusammenwollen wir nun eine gesamteuropäische Gruppe aufbauen, um Expertise,Erfahrung und vorhandenes Wissen im IVF-Bereich gemeinsam zu nutzen,"ergänzt Andrew Came, CEO von The Fertility Partnership.Die unabhängige Investment-Gesellschaft Waterland Private Equityverfügt über umfassende Erfahrung im Gesundheitssektor. Teil desWaterland-Portfolios in Deutschland sind beispielsweise ATOS, eineGruppe somatischer Akutkliniken mit Spezialisierung auf orthopädischeSpitzenmedizin, sowie der Pflegedienstleister Schönes Leben Gruppe,eine Serviceplattform für ambulante, stationäre und offeneAltenpflege sowie mobile Dienstleistungen, betreutes Wohnen undFreizeitangebote. Seit 2011 ist Waterland durch den Aufbau vonMEDIAN, dem derzeitigen Marktführer im BereichRehabilitationsmedizin, in diesem Sektor in Deutschland aktiv.Berater von Waterland bei dieser Transaktion waren QuartonInternational AG (M&A) und Willkie Farr & Gallagher (Legal).Über VivaNeo:VivaNeo ist ein in Europa führender Anbieter vonKinderwunschbehandlungen mit Standorten in Österreich, Dänemark,Deutschland und den Niederlanden. Die Gruppe betreibt in diesen vierLändern insgesamt neun Fachkliniken für Künstliche Befruchtung, sowieeine Samenbank, ein Labor für Blutdiagnostik und eine eigeneDialyseklinik. In den Ländern, in denen VivaNeo aktiv ist, istVivaNeo entweder Marktführer oder an zweiter Stelle imMarktvergleich. VivaNeo legt größten Wert auf eine erstklassigePatientenversorgung und medizinische Behandlungserfolge.Mehr zu VivaNeo unterhttps://vivaneo-ivf.com/de/kinderwunschzentren/Über The Fertility PartnershipThe Fertility Partnership, mit Standorten in Großbritannien undPolen, ist ein führender europäischer Anbieter von KünstlicherBefruchtung, Ultraschall-Untersuchungen für Schwangere undHormonbehandlungen. Neben acht IVF-Kliniken in Großbritannien sowie27 Zusatzstandorten und zwei IVF-Kliniken in Polen unterhält TFPzusätzlich 88 Ultraschall-Kliniken in Großbritannien sowie einesteigende Anzahl an Zentren zur Hormonbehandlung. Gegründet 2012durch den Zusammenschluss von zwei IVF-Kliniken, ist TFP seitdemdurch gezielte Add-On-Akquisitionen, Greenfield-Entwicklungen und dieExpansion in benachbarte Dienstleistungs-Sektoren gewachsen. Heuteist TFP der größte Anbieter von Fruchtbarkeitsdienstleistungen inGroßbritannien sowie der drittgrößte in Polen und ist führend beiUltraschall-Scans in Großbritannien.Erfahren Sie mehr über TFP unterhttps://www.thefertilitypartnership.com/Über WaterlandWaterland ist eine unabhängige Private EquityInvestment-Gesellschaft, die Unternehmen bei der Realisierung ihrerWachstumspläne unterstützt. Mit substanzieller finanziellerUnterstützung und Branchenexpertise ermöglicht Waterland seinenBeteiligungen beschleunigtes Wachstum sowohl organisch wie durchZukäufe. Waterland verfügt über Büros in den Niederlanden (Bussum),Belgien (Antwerpen), Deutschland (Hamburg, München), Polen(Warschau), Großbritannien (Manchester), Dänemark (Kopenhagen) undder Schweiz (Zürich). Aktuell werden sechs Milliarden Euro anEigenkapitalmitteln verwaltet.Waterland hat seit der Gründung 1999 durchgängig eineüberdurchschnittliche Performance mit seinen Investments erzielt undkam in den vergangenen HEC/Dow Jones Private Equity PerformanceRankings regelmäßig unter die Top 3 der weltweit führenden PrivateEquity-Firmen.