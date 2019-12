Waterlands Portfolio-Unternehmen Hansefit expandiert international: Führender deutscher Firmenfitness-Anbieter fusioniert mit holländischem Pendant

Bremen/Heerenveen/München (ots) - Die Bremer Hansefit, ein führendes deutschesNetzwerk für betriebliche Fitnessangebote, schließt sich mit dem holländischenUnternehmen Bedrijfsfitness Nederland (BFNL) zusammen. Die Integration von BFNList für Hansefit ein weiterer wichtiger Baustein auf seinem dynamischenWachstumspfad. Gemeinsam können beide Unternehmen ihren rund 3.500 Firmenkundenund deren über eine Million Mitarbeitern die Leistungen von mehr als 5.000Verbundpartner aus den Fitness-, Wellness- und Gesundheitsbereichen anbieten."Der Zusammenschluss mit BFNL, die wie wir in unserem Bereich marktführend inden Niederlanden sind, ist der Startschuss für unsere weitere geographischeExpansion", sagt Hansefit-Gründer und geschäftsführender Gesellschafter JensPracht. "Wir wollen gemeinsam mit dem Management von BFNL den Grundstein für denAufbau eines internationalen Champions legen."BFNL profitiert wie Hansefit in Deutschland von einer nachhaltigen Marktdynamik:Viele Unternehmen möchten als Arbeitgeber attraktiver werden und dieWork-Life-Balance ihrer Mitarbeiter verbessern. Als geeigneter und wesentlicherBaustein für solche betrieblichen Bindungsmaßnahmen hat sich der Zugang zuSport-Einrichtungen bewährt, den der Arbeitgeber zu subventionierten Konditionenermöglicht. Laut einer aktuellen Umfrage des Arbeitgeberverbandes deutscherFitness- und Gesundheitsanlagen (DSSV) zählt die betrieblicheGesundheitsförderung zu den Top-Fitness-Trends 2019.Als ein führender holländischer Firmenfitnessanbieter hat BFNL bereitsVereinbarungen mit mehr als 1.700 Firmenkunden abgeschlossen, die es derenMitarbeitern ermöglichen, die Fitnessstudios und Wellnessangebote des Netzwerkszu nutzen. BFNL blickt dabei auf ein starkes Wachstum in den letzten Jahrenzurück und bietet seinen Kunden das mit Abstand größte Partnernetzwerk in denNiederlanden an.Hansefit wurde 2003 von Jens Pracht in Bremen gegründet und hat sich nachMarktanteil und Qualität zu einem führenden Firmenfitness-Anbieter inDeutschland entwickelt. Mit einem ausgewogenen und dynamisch wachsenden Angebotinsbesondere von Fitnessstudios, Schwimmbädern und Wellnesseinrichtungen bedientHansefit heute schon über 1.800 mittelständische Unternehmen und Konzerne. DieHansefit-Mitglieder profitieren dabei von einem unbegrenzten Zutritt zu allenVerbundpartnern in Deutschland.Die Gründer und Geschäftsführer von BFNL, Klaas Hamstra und Jacco Borger, werdenim Rahmen der Transaktion Teilhaber an der Hansefit-Gruppe und bleiben für dasniederländische Geschäft verantwortlich. "Wir wollen unser marktführendesAngebot fortsetzen, gleichzeitig im Sinne von Best Practices voneinander lernenund so noch besser werden", sagt BFNL-CEO Hamstra. Gemeinsam werden beideUnternehmen ihren Kunden und deren über eine Million Mitarbeitern mehr als 5.000Verbundpartner anbieten können.Der Zusammenschluss mit BFNL ist der logische nächste Entwicklungsschritt fürHansefit, nachdem im vergangenen Jahr mit Waterland Private Equity eineeuropaweit agierende und kapitalstarke Beteiligungsgesellschaft die50%-Unternehmensanteile eines Alt-Gesellschafters übernommen hatte. In der Folgekonnte bereits das Management in Bremen verstärkt, gezielt in Teamaufbau,Systeme und Verbundnetzwerk investiert und das profitable Wachstum weiterbeschleunigt werden."Nun kommt es darauf an, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen", sagt Dr.Gregor Hengst, Principal von Waterland. "Denn die Marke Hansefit hat erheblichesPotenzial. Das Geschäftsmodell bietet allen Beteiligten Vorteile: Arbeitgebersteigern ihre Attraktivität für Mitarbeiter, Mitarbeiter kommen in denvergünstigten Genuss der Fitnessangebote und die Fitnessstudios erschließen sichneue Umsatzquellen.""Wir investieren derzeit stark in unsere digitale Plattform", sagt Hansefit-CEOPracht. "Unser Ziel ist es, für Arbeitgeber noch attraktiver zu werden, dasKundenerlebnis weiter zu steigern und unseren Partner-Studios die Möglichkeit zugeben, ihre spezifischen Angebote effektiver zu vermarkten."Weitere Zukäufe beziehungsweise Partnerschaften auf europäischer Ebene sindnicht ausgeschlossen. Über die finanziellen Konditionen der Transaktion habendie beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart.Über HansefitHansefit ist ein führendes Firmenfitness-Netzwerk in Deutschland. DasUnternehmen dient als aggregierende Plattform für Firmenfitness und erlaubt denArbeitnehmern der Firmenkunden den Zugang zu zahlreichen Verbundpartnern wieFitnessstudios, Schwimmbädern, Wellnessangeboten und Physiotherapien. Hansefithat mehr als 1.800 Firmenkunden.Über Bedrijfsfitness Nederland (BFNL)Bedrijfsfitness Nederland ist ein führender Firmenfitness-Anbieter in denNiederlanden. Die über 3.000 Verbundpartner von BFNL bieten den Mitarbeitern vonmehr als 1.700 Firmenkunden über eine B2B-Fitness-Plattform Zugang zu einembreiten Spektrum an Fitness- und Wellness-Einrichtungen, wie Fitness-Studios,Schwimmbädern und Wellness-Einrichtungen.Über WaterlandWaterland ist eine unabhängige Private Equity Investment-Gesellschaft, dieUnternehmen bei der Realisierung ihrer Wachstumspläne unterstützt. Mitsubstanzieller finanzieller Unterstützung und Branchenexpertise ermöglichtWaterland seinen Beteiligungen beschleunigtes Wachstum sowohl organisch wiedurch Zukäufe. Waterland verfügt über Büros in den Niederlanden (Bussum),Belgien (Antwerpen), Deutschland (Hamburg, München), Polen (Warschau),Großbritannien (Manchester), Irland (Dublin), Dänemark (Kopenhagen) und derSchweiz (Zürich). Aktuell werden sechs Milliarden Euro an Eigenkapitalmittelnverwaltet.Waterland hat seit der Gründung 1999 durchgängig eine überdurchschnittlichePerformance mit seinen Investments erzielt und kam in den vergangenen HEC/DowJones Private Equity Performance Rankings regelmäßig unter die Top 3 derweltweit führenden Private Equity-Firmen.