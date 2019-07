Waterland-Portfoliounternehmen setzt Buy-&-Build-Aktivitäten fort: MEDIAN unterzeichnet zwei Übernahmevereinbarungen an einem Tag

Berlin/Eschenburg/Düsseldorf (ots) -- Reha-Klinik Eschenburg ergänzt Leistungsspektrum im KernbereichSucht- und Abhängigkeitserkrankungen- Durch Übernahme wird MEDIAN zum größten Anbieter fürSucht-Rehabilitation in Deutschland- Rhein-Reha, ein ambulantes Reha-Zentrum für Herz-Kreislauf- undGefäßerkrankungen, wird ab 2020 Teil von "MEDIAN AmbulantesGesundheitszentrum Düsseldorf"MEDIAN, ein Portfoliounternehmen der Investment-GesellschaftWaterland Private Equity und größter privater Betreiber vonRehabilitationskliniken in Deutschland, hat am 18. Juli zweiÜbernahmevereinbarungen unterzeichnet. Mit der Klinik Eschenburg undder Düsseldorfer Rhein-Reha baut MEDIAN seine führende Position imMarkt für Rehabilitation weiter aus. Über den Kaufpreis und weiterefinanzielle Details beider Transaktionen wurde Stillschweigenvereinbart.Im mittelhessischen Lahn-Dill-Kreis übernimmt MEDIAN die KlinikEschenburg. Sie bietet 87 Behandlungsplätze und ein breites Spektrumzur Therapie von Drogen- und Alkoholsucht. Eine besondere Kompetenzder Klinik Eschenburg liegt in der Behandlung von Suchtproblemenälterer Menschen. Zur Klinik gehören auch drei ambulanteEinrichtungen in Dillenburg, Wetzlar und Gießen. Durch dieseÜbernahme baut MEDIAN nicht nur seinen Status als größtes privatesReha-Unternehmen in Deutschland aus. Mit insgesamt 30 Fachklinikenund Adaptionshäusern bundesweit ist MEDIAN nun auch Marktführer imBereich der Rehabilitation von Sucht- und Abhängigkeitserkrankungen.Zudem setzt MEDIAN seinen Wachstumskurs im nördlichen Rheinland-Pfalzund in Hessen fort. Im Januar 2019 hatte das Gesundheitsunternehmenbereits die 65 Kilometer entfernten Kliniken Wied GmbH & Co. KG imWesterwald übernommen. Beide Einrichtungen verfügen über einähnliches Leistungsprofil und sollen künftig eng zusammenarbeiten.In Düsseldorf wird MEDIAN das Ambulante KardiologischeReha-Zentrum Rhein-Reha übernehmen, die Übernahme wird zumJahreswechsel 2019/20 vollzogen. Dabei wird Rhein-Reha mit seinemgesamten Klinikbetrieb und auch namentlich unter dem Dach von MEDIANsbereits bestehendem Ambulanten Gesundheitszentrum Düsseldorfeingegliedert werden. Der Übergang wird für alle Patienten undBeschäftigte ohne Unterbrechung der laufenden Behandlungen gestaltetwerden.Dr. Carsten Rahlfs, Managing Partner von Waterland, sagt: "DieNachfrage nach Reha-Leistungen zur Behandlung von Sucht- undAbhängigkeitserkrankungen wächst stetig. MEDIAN als neue Nummer Einsin diesem Fachgebiet wird vom Know-how der Klinik Eschenburgprofitieren. Denn die Einrichtung genießt eine hervorragendeReputation und ergänzt ideal MEDIANs Präsenz in der Region. Zudemfreuen wir uns über die Erweiterung des Angebots in der Kardiologiedurch die Übernahme der Düsseldorfer Rhein-Reha. Die Schlagkraft desZentrums wird sich nach erfolgter Integration zu Beginn nächstenJahres voll entfalten."Seit Waterlands Einstieg als Gesellschafter hat MEDIAN nun 21Einzelkliniken und Klinikgruppen übernommen und in dieUnternehmensgruppe integriert. Dabei zielt MEDIAN auf dieQualitätsführerschaft in der medizinischen Rehabilitation undinvestiert erheblich in den Ausbau von Therapieangeboten, inzusätzliches Personal, in die Digitalisierung von Prozessen und dieModernisierung von Klinikgebäuden. Zusammen mit der neuen Einrichtungumfasst die Gruppe rund 120 Kliniken und Einrichtungen mit 18.500Betten, in denen jährlich mehr als 230.000 Patienten behandeltwerden. Zu dem Gesundheitsunternehmen, für das rund 15.000Mitarbeiter tätig sind, gehören neben Rehabilitationskliniken auchpsychiatrische Akutkrankenhäuser, Therapiezentren, Ambulanzen undWiedereingliederungseinrichtungen in 13 Bundesländern. Damit bietetdas Unternehmen eine flächendeckende Versorgung an so genanntenNachsorge- und Teilhabeleistungen in allen Fachgebieten.MEDIAN plant mit der Unterstützung von Waterland dieKonsolidierung des deutschen Reha-Marktes weiter voranzutreiben -sowohl im Blick auf den Ausbau der regionalen Präsenz als auch beizusätzlichen medizinischen Fachgebieten. Zudem zielt MEDIAN darauf,die Patientenpfade weiter zu integrieren sowie die evidenzbasierteMedizin bei den Therapieangeboten noch stärker zu implementieren.Die unabhängige Investment-Gesellschaft Waterland Private Equityverfügt als Gesellschafter der MEDIAN über umfassende Erfahrung imGesundheitssektor. Neben MEDIAN sind in Deutschland beispielsweiseATOS, eine Gruppe somatischer Akutkliniken mit Spezialisierung auforthopädische Spitzenmedizin, sowie der Pflegedienstleister SchönesLeben Gruppe, eine Serviceplattform für ambulante, stationäre undoffene Altenpflege sowie mobile Dienstleistungen, betreutes Wohnenund Freizeitangebote Teil des Portfolios. Zudem ist Waterland auchbei Hansefit, einem führenden Netzwerkverbund für betriebliche Sport-und Gesundheitsleistungen mit mehr als 1.400 angeschlossenenFitness-Studios, signifikant beteiligt. Zu WaterlandsUnternehmensportfolio im Healthcare-Bereich stieß Anfang des Jahresauch Rehacon, wo der Investor bereits vier Zukäufe begleitete.Rehacon ist heute einer der führenden Anbieter fürphysiotherapeutische Dienstleistungen und Therapieangebote in Europa.Bundesweit betreibt das Unternehmen mehr als 120 Therapiezentren undbeschäftigt über 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Über WaterlandWaterland ist eine unabhängige Private EquityInvestment-Gesellschaft, die Unternehmen bei der Realisierung ihrerWachstumspläne unterstützt. Mit substanzieller finanziellerUnterstützung und Branchenexpertise ermöglicht Waterland seinenBeteiligungen beschleunigtes Wachstum sowohl organisch wie durchZukäufe. Waterland verfügt über Büros in den Niederlanden (Bussum),Belgien (Antwerpen), Deutschland (Hamburg, München), Polen(Warschau), Großbritannien (Manchester), Dänemark (Kopenhagen) undder Schweiz (Zürich). 