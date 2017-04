Water Releasing Festival 2017 im chinesischen Dujiangyan findet bei Touristen weltweit Anklang

Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Am Morgen des 2. April wirdChina das Qingming-Fest einläuten. Zeitgleich wird in der StadtDujiangyan in der Provinz Sichuan das Water Releasing Festivalstattfinden. Dujiangyan ist mit zwei Stätten auf der Liste desWeltkulturerbes verzeichnet, die enorm interessant für Touristensind, da am antiken Wasserbauwerk der atemberaubende Vorgang desfreigesetzt strömenden Wassers nachempfunden wird, der seit über2.000 Jahren gefeiert wird und mehr als 2.000 Besucher anlockt, diedas Spektakel mit eigenen Augen sehen wollen.Wie das Organisationskomitee des chinesischen Dujiangyan WaterReleasing Festivals 2017 erklärt, dient das Fest, das als dasbedeutendste Ereignis der altehrwürdigen kulturellen Volkstraditionim westlichen Sichuan gilt und ein an lokalen Charakteristika reichesSightseeing-Programm bietet, dem Andenken an Li Bing und seinen Sohn,die das Bewässerungssystem geschaffen und der Ebene von Chengdu damitreichen Segen gebracht haben. Das Festival zeichnet den langenhistorischen Entwicklungsprozess und die Volksbräuche derlandwirtschaftlichen Kultur der Chengdu-Ebene nach, und steht für dietraditionellen chinesischen Werte: die Weisheit der Vergangenheitehren und den Wohltätern Tribut bezeugen. Das Event erfüllt dabeizugleich den praktischen Zweck, das überlieferte Erbe zu fördern.Die große "Water Releasing Ceremony" zur Feier des freifließendenWassers wird am Morgen des 2. April vom Veranstaltungssponsor inDujiangyan, der Stadt des Weltkulturerbes, ausgerichtet. MitLivevorstellungen, die Taoismus und das natürliche Prinzip von"Himmel und Mensch als Einheit" verbinden, wird das Wasserbauwerk,ein Triumph der Ingenieurskunst, der seit Jahrtausenden Segen fürGenerationen gebracht hat, neu interpretiert und neu illustriert.Die Veranstaltungssponsoren haben im vergangenen Monat in zehnverschiedenen Sprachen dazu eingeladen, Dujiangyan zu besuchen unddas Water Releasing Festival vor Ort zu erleben. Es hat sich einemHighlight im globalen Tourismusmarkt entwickelt und taucht aktuell inder Berichterstattung in mehr als 200 in- und ausländischen Medienauf.Zuschauer, die das Fest miterlebt haben, sagen, dass die "Feierzum frei strömenden Wasser" nicht nur ein technischesIngenieursprojekt, sondern auch eine Kultur vermittelt und dieWeisheit eines Volkes und einer Art, das Leben zu bewältigen,wiedergibt. Sie steht für ein Leben in Wohlstand und Fülle, dessensich die Menschen im westlichen Sichuan seit alters her erfreuenkönnen. Das Event ist für sowohl seinen Erinnerungs- als auch seinenUnterhaltungswert hochgeschätzt und für Reisende aus aller Welt eineBereicherung.Pressekontakt:Kang Dongmeng+86-135-5860-4009383754505@qq.comOriginal-Content von: Dujiangyan Qingcheng Mountain Tourism Scenic Spot Administration, übermittelt durch news aktuell