Watchlist-REIT Medical Properties: Solides Q4, Top-Prognose!

Auch auf die Gefahr hin, dass du es schon weißt: Aber Medical Properties (WKN: A0ETK5) befindet sich im Februar dieses Jahres weit oben auf meiner Watchlist. Die Gründe sind eine hohe Dividende, eine vergleichsweise günstige Bewertung und solide Wachstumsambitionen. Im Gesamtmix ist das alles andere als unattraktiv.

Jetzt hat Medical Properties frische Quartalszahlen präsentiert, die wir uns im Folgenden einmal etwas näher ansehen wollen. Kleiner Spoiler vorab: Das vierte Quartal ist solide gewesen und ein wenig hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben. Allerdings zeigt die Prognose: Das Wachstum geht hier auch im laufenden Börsenjahr 2021 munter weiter. Sieh selbst.

Medical Properties: Die Zahlen im Blick!

Wie Medical Properties für das vierte Quartal bekannt geben konnte, lag das Nettoergebnis bei 0,20 US-Dollar. Das ist unter dem Vorjahreswert gewesen. Aber, mal ehrlich: Wen jucken im REIT-Kontext schon die um Wertveränderungen verwässerten Nettoergebnisse?

Richtig, kaum jemanden. Wichtiger sind da schon die Funds from Operations, die den eigentlichen operativen Erfolg besser messen. Hier konnte Medical Properties erneut einen Wert von 0,41 US-Dollar für das vierte Quartal präsentieren. Das entspricht einem Wachstum im Jahresvergleich von 21 %. Das ist sehr solide, jedoch ein wenig unter der Wachstumsrate des dritten Quartals, wo das Management noch 24 % im Jahresvergleich präsentieren konnte. Trotzdem: Das operative Momentum hält damit an. Die Dividende bleibt mit einem Ausschüttungsverhältnis von unter 66 % sehr nachhaltig.

Spannender wird es, wenn wir die Prognosen für das laufende Börsenjahr 2021 in den Fokus rücken. Das Management rechnet hier mit einem Wert in einer Spannbreite zwischen 1,72 US-Dollar und 1,76 US-Dollar nach einem Ganzjahreswert von 1,57 US-Dollar für 2020. Damit zeigt sich: Das Wachstum hält weiter an. Mindestens dürften sich die Funds from Operations damit um 9,5 % verbessern. Maximal gemäß dieser Prognose um 12,1 %. Eine sehr solide Prognose, die zeigt: Medical Properties hat die Spitze des Eisbergs beim operativen Wachstum noch nicht erreicht.

Weiterhin günstig, weiterhin dividendenstark!

Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 21,87 US-Dollar (04.02.2020, maßgeblich für alle Kurse und Kennzahlen) liegt das Kurs-FFO-Verhältnis für 2020 damit bei ca. 13,9, was nicht sonderlich teuer ist. Sollte die pessimistische Prognose für das laufende Jahr eintreten, so würde sich das Kurs-FFO-Verhältnis auf ca. 12,7 verbilligen. Das könnte weiterhin eine günstige Bewertung sein, die Medical Properties hier besitzt.

Zudem ist die Dividendenrendite noch immer attraktiv. Gemessen an der aktuellen Quartalsdividende von 0,27 US-Dollar liegt dieser Wert momentan bei 4,93 %. Für Foolishe Investoren auf der Suche nach einer günstigen, dividendenstarken und moderat wachsenden Aktie könnte Medical Properties eine interessante Option sein. Vor allem, da die Dividende weiter steigen dürfte. Weder das vierte Quartal noch das niedrige Ausschüttungsverhältnis spricht dagegen. Der moderate Wachstumskurs sowieso nicht.

Vincent besitzt Aktien von Medical Properties. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

