Watches of Switzerland: Klartext!

Watches of Switzerland weist am 10.06.2020, 03:37 Uhr einen Kurs von 300 GBP an der Börse London auf. Das Unternehmen wird unter "Einzelhandel" geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Watches of Switzerland auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Für Watches of Switzerland liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Watches of Switzerland vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 360 GBP. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (300 GBP) könnte die Aktie damit um 20 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Watches of Switzerland-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Watches of Switzerland-Aktie hat einen Wert von 39,24. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (38,58). Wie auch beim RSI7 ist Watches of Switzerland auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 38,58). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Watches of Switzerland.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Watches of Switzerland erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -5,02 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um -9,8 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +4,78 Prozent im Branchenvergleich für Watches of Switzerland bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -3,74 Prozent im letzten Jahr. Watches of Switzerland lag 1,28 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.