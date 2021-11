WatchBox, die weltweit führende E-Commerce Plattform für Luxusuhren in Sammlerqualität, sichert sich Finanzmittel in Höhe von 165 Mio. USD zur Fortsetzung seiner Globalen Expansion

Philadelphia (ots/PRNewswire) -Dieweltweit führende E-Commerce Plattform von Luxusuhren in Sammlerqualität wird durch eine Riege von Weltklasse-Investoren unterstütztWatchBox, der weltweit führende Marktplatz für Luxusuhren in Sammlerqualität, hat neues Eigenkapital in Höhe von 165 Mio. USD eingeworben. Neben den Lead-Investoren The Radcliff Companies und The Spruce House Partnership beteiligten sich auch CMIA Capital Partners sowie weitere bestehende Investoren an der Kapitalerhöhung. WatchBox wird das zusätzliche Kapital in die Vergrösserung seiner digitalen Plattform investieren, um in neue Märkte zu expandieren und sein Sortiment, das heute schon das umfangreichste weltweit ist, noch weiter ausbauen.Zu den derzeitigen Investoren in WatchBox zählen auch professionelle Spitzensportler und Uhrenliebhaber wie Giannis Antetokounmpo, Chris Paul, Devin Booker und Karl Anthony Towns. Darüber hinaus haben zahlreiche hochkarätige Unternehmer und Führungskräfte aus aller Welt in WatchBox investiert: Michael Jordan, Michael Strahan, Larry Fitzgerald, Bill Ackman, Marc Lasry, Carvana-Hauptaktionär Ernie Garcia II, Danny Maegaard, Mike Lazerow, Howard Linzdon sowie die Gründer von Warby Parker, Allbirds und Harry's.Zeitgleich mit dieser jüngsten Ankündigung heißt WatchBox auch drei neue Mitglieder in seinem Board of Directors willkommen: Jeff Saunders (CTO von Warby Parker), Eli Goldstein (Mitgründer von The Radcliff Companies) und David Berkman (Managing Partner bei Associated Partners)."Wir sind stolz, Radcliff und Spruce House in der WatchBox-Familie begrüßen zu dürfen", so Justin Reis, Mitgründer und Global CEO von WatchBox. "Unsere Investoren und Partner kommen aus den unterschiedlichsten Branchen, von der Konsumgüterindustrie über Technologie und Finanzwesen bis hin zum Profisport, doch was uns alle verbindet, ist die Liebe zu Uhren. Als wir WatchBox starteten, hatten wir die Vision, ein Netzwerk passionierter Enthusiasten mit einer Marke zu vereinen, die auf Vertrauen gegründet ist und auf den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen setzt. Auf dieser Grundlage nutzen wir die Technologie, um das beste Kundenerlebnis in der Branche zu schaffen.""Wir gestalten den Online-Handel mit hochwertigen Luxusgütern völlig neu", so Reis weiter. "Wir bauen unsere eigene Concierge-Plattform auf, um Effizienz und Wachstum zu fördern und gleichzeitig starke persönliche Beziehungen zu Sammlern auf der ganzen Welt aufzubauen."BILDER + ÜBERSETZUNGEN: https://bit.ly/WatchBoxFunding (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3365650-1&h=1964879216&u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FWatchBoxFunding&a=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FWatchBoxFunding)ÜBER WATCHBOX:WatchBox, die weltweit führende Plattform für Luxusuhren in Sammlerqualität, wurde 2017 von Justin Reis, Tay Liam Wee und Danny Govberg gegründet. Mit der größten Auswahl an makellosen Luxusuhren, die authentifiziert und mit einer globalen Garantie versehen sind, ist WatchBox die ultimative Destination für Uhrensammler. Die WatchBox Sammler-Community genießt erstklassige Concierge-Services, online genauso wie an unseren Standorten in den USA, Hongkong, Singapur, der Schweiz und Dubai. Weitere Standorte sind in Planung. Als technologieorientierte Plattform und Pionier im mediengestützten Handel produziert und verbreitet WatchBox täglich originale Videoinhalte. Die ständig wachsende Videobibliothek umfasst Markteinblicke, Sammlerinterviews und Tausende von Uhrengutachten. Erfahren Sie mehr unter www.thewatchbox.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1652416/WatchBox_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3365650-1&h=3115081204&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3365650-1%26h%3D3969679934%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1652416%252FWatchBox_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1652416%252FWatchBox_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1652416%2FWatchBox_Logo.jpg)Pressekontakt:WatchBox: Caroline Kallman Joffe | caroline@wbgcorporate.com | +1 717951 2259WatchBox Schweiz: Susanne Hurni | shurni@thewatchbox.com | +41 76 31635 39watchbox@dkcnews.comOriginal-Content von: WATCHBOX, übermittelt durch news aktuell