WatchBox ernennt den Branchenexperten Patrik Hoffmann zum geschäftsführenden Vizepräsidenten von WatchBox Schweiz

Die globale E-Commerce-Plattform erweitert das Führungsteam derUhrenindustrie mit zusätzlicher Kompetenz.Philadelphia (ots/PRNewswire) - WatchBox, die weltweit führendePlattform für gebrauchte Luxusuhren, gibt heute die Ernennung vonPatrik Hoffmann zum geschäftsführenden Vizepräsidenten der SchweizerUnternehmensabteilung bekannt. Herbert Gautschi wird zumVizepräsidenten des Geschäftsbereichs Business Operations und SusanneHurni zur Vizepräsidentin für den Bereich Marketing. Die Expansion indie Schweiz mit einem hochkarätigen Team, das über langjährigeErfahrungen in der Schweizer Uhrenindustrie verfügt, markiert dienächste Wachstumsphase von WatchBox und unterstreicht das Engagementdes Unternehmens, die Sparte der gebrauchten Luxusuhren zu erweiternund zu revolutionieren. Lesen Sie mehr dazu unter:www.thewatchbox.com/blog/watchbox-opens-switzerland-patrik-hoffmannDer Geschäftsbereich Schweiz ergänzt die Einkaufs-, Verkaufs- undHandelsaktivitäten in den USA und Hongkong und dient als Brücke zumEpizentrum der Schweizer Uhrenindustrie. Patrik Hoffmann, der beiUlysse Nardin fast 20 Jahre lang in verschiedenen Führungspositionentätig war, zuletzt als CEO, wurde für die Rolle des EVP ausgewähltund setzt damit eine dynamische Karriere in der Uhrenindustrie fort."Das Segment der gebrauchten Uhren wurde lange Zeitvernachlässigt, und es ist unsere Vision, einen professionellenService für den richtungsweisenden Wandel in der Luxusuhrenindustriezu bieten", so Hoffmann. "Wir setzen auf fortschrittlicheTechnologien und erfüllen die Bedürfnisse der heutigen aufgeklärtenVerbraucher und visionären Einzelhändler."Danny Govberg, Mitbegründer und CEO von WatchBox, sagte: "Patrikhat mit einem der kreativsten Uhrenunternehmer unserer Zeit, RolfSchnyder, zusammengearbeitet und von ihm gelernt; und er erlebte denÜbergang von einem Familienunternehmen zu einem wahren globalenGroßunternehmen. Diese Erfahrung ist in unserer Branche einzigartigund ist eine Bereicherung für die Mission von WatchBox, den Wandel inder Gebrauchtuhrenindustrie voranzutreiben."Susanne Hurni schließt sich WatchBox Schweiz an, nachdem Sie 30Jahre lang als Leiterin für den Bereich Marketing und Kommunikationbei Ulysse Nardin tätig war. Herbert Gautschi verfügt über mehr als30 Jahre Erfahrung in der Uhrenindustrie sowie über Kenntnisse in denBereichen Organisationsmanagement, Marketing und Vertrieb und hat imLaufe seiner Karriere intensiv mit großen Luxusmarkenzusammengearbeitet.INFORMATIONEN ZU WATCHBOXWatchBox ist die weltweit führende E-Commerce-Plattform für denKauf, Verkauf und Handel mit gebrauchten Luxusuhren; geprägt durchTechnologie, Innovation und einzigartige globale Erfahrung imHigh-End-Uhrensegment. WatchBox bietet eine unvergleichliche Auswahlan gebrauchten Luxusuhren, darunter exklusive, schwer erhältliche undlimitierte Serienmodelle führender Uhrmacher. Der Kundenservice fürden Verkauf und Handel von Uhren wurde optimiert und ist sowohlonline als auch offline leicht zugänglich. Vertrauen,Preistransparenz und Authentifizierung sind zentrale Bestandteile derPlattform von WatchBox - jede Uhr wird von den hauseigenenMeisteruhrmachern sorgfältig geprüft.Die Uhren und Dienstleistungen von WatchBox sind online unterwww.thewatchbox.com und über die mobile App des Unternehmensjederzeit verfügbar. WatchBox unterhält auch privateAusstellungsräume und Verkaufsbüros in Philadelphia, Hongkong und derSchweiz.