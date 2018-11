Waste Management: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Waste Management":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Waste Management, die im Segment "Umwelt- und Facility Services" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 26.11.2018, 08:24 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 80,46 USD.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 2,07 % ist Waste Management im Vergleich zum Branchendurchschnitt Waste & Environ Svcs & Equip (2,2 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,13 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 7 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Waste Management-Aktie sind 6 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Waste Management aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 94,6 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (90,84 USD) ausgehend um 4,14 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Waste Management von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Fundamental: Die Aktie von Waste Management gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 20,86 insgesamt 44 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Waste & Environ Svcs & Equip", der 37,55 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".