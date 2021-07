Waste Management, BB Biotech & Medical Properties: Idealer Mix für den Ruhestand

Weitere Suchergebnisse zu "Waste Management":

Ein idealer Mix für den Ruhestand? Zugegebenermaßen kann das viele Aktien beinhalten. Oder auch ETF-Lösungen. Es gibt viele Wege, die hier zum Ziel führen können.

Allerdings könnten auch Waste Management (WKN: 893579), BB Biotech (WKN: A0NFN3) und Medical Properties (WKN: A0ETK5) ein idealer Mix für den Ruhestand sein. Riskieren wir heute einen Blick auf die verschiedenen Komponenten. Sowie auf das, was diese Aktien für dieses Ziel so attraktiv macht.

Idealer Mix für den Ruhestand: Waste Management

Eine erste Aktie, die einen idealen Mix für den Ruhestand begründen könnte, ist die von Waste Management. Dabei ist es insbesondere das defensive Geschäftsfeld als Entsorgungsunternehmen, das hier absolut attraktiv erscheint. Müllbeseitigung und Recycling ist ein immer wichtigerer Aspekt in unserer Gesellschaft. Und eine absolute Basis für ein zivilisiertes Miteinander.

Waste Management ist eine Aktie, bei der man für die Qualität und den starken Burggraben der Wettbewerbsposition in dem defensiven Markt einen hohen Preis bezahlen muss. Die Dividendenrendite liegt unter 2 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis in den 30ern. Allerdings könnte die Aktie ihren Preis wert sein, um ideal für den Ruhestand zu gehen.

Wie Warren Buffett schließlich bereits sagte: Für ein bisschen Gewissheit muss man einen hohen Preis bezahlen. Ein Zitat, das wie geschaffen ist für diese Aktie. Wobei der hohe Preis trotzdem ein solides, konservatives Maß für Rendite schaffen kann. Die Aktie von Waste Management könnte dich zwar nicht schnell reich machen, jedoch solide Renditen über lange Zeiträume kreieren, was ein idealer Mix für den Ruhestand sein könnte.

BB Biotech: Kaufen, liegen lassen & Dividende kassieren

Eine zweite spannende Top-Aktie, die ideal für den Ruhestand sein könnte, ist die von BB Biotech. Grundsätzlich ist das Feld der Biotechnologie auch heute überaus chancenreich. Gut, dass man mit dieser Beteiligungsgesellschaft in diesem schwierigen Markt diversifiziert und langfristig einen Buy-and-Hold-Ansatz in seinem Depot vereinen kann.

BB Biotech ist eine spannende Aktie, bei der langfristig orientiert und durch kluge Entscheidungen des Managementteams der innere Wert wachsen kann. Solide Renditen über längere Zeiträume hinweg sind daher auch hier eine attraktive Möglichkeit.

Ein idealer Mix für den Ruhestand bringt hier auch eine Dividende mit. BB Biotech zahlt schließlich in jedem Jahr 5 % an die Investoren aus. Wobei der Referenzkurs hierfür der durchschnittliche Dezemberkurs des Vorjahres ist. Ein passives Einkommen, wenn auch in einer gewissen Schwankungsbreite abhängig vom Aktienkurs, ist daher auch hier möglich.

Medical Properties: Idealer Mix für den Ruhestand …?

Ein idealer Mix für den Ruhestand könnte auch Medical Properties beinhalten. In einem breiteren Portfolio kann die Aktie mit einer günstigen Bewertung, einer stabilen, moderat wachsenden Dividende und einem moderaten operativen Wachstum glänzen. Faktoren, die langfristig orientiert attraktiv sind.

Fangen wir mit der günstigen Bewertung an: Das Kurs-FFO-Verhältnis liegt gegenwärtig bei ca. 12, die Dividendenrendite bei über 5 %. Attraktive Werte, die überaus preiswert sind. Aufgrund der Strategie des Managements, weiter zu investieren, konnte der REIT zuletzt die Funds from Operations je Aktie um 13 % steigern. Ein ebenfalls starker Wachstumswert, der auch die Dividende tangiert. Zuletzt kletterte die Ausschüttungssumme je Aktie um ca. 4 % auf 0,28 US-Dollar. Das ist definitiv spannend.

Zudem bietet der Betongold-Ansatz mit Immobilien und das wachsende, diversifizierte Portfolio mit fast 400 Krankenhäusern und Kliniken einen defensiven, zeitlosen Ansatz. In einem diversifizierten Einkommensdepot kann auch das ein idealer Mix für den Ruhestand sein.

