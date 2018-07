Waste Management: Was muss ich hier unbedingt beachten?

Weitere Suchergebnisse zu "Waste Management":

Der Kurs der Aktie Waste Management steht am 24.07.2018, 02:00 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 82,24 USD. Der Titel wird der Branche "Umwelt- und Facility Services" zugerechnet.Unser Analystenteam hat Waste Management auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrials") liegt Waste Management mit einer Rendite von 11,51 Prozent mehr als 9 Prozent darüber. Die "Waste & Environ Svcs & Equip"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,85 Prozent. Auch hier liegt Waste Management mit 9,66 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

