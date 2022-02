Waste Management Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Für die Aktie Waste Management aus dem Segment "Umwelt- und Facility Services" wird an der heimatlichen Börse New York am 10.02.2022, 17:57 Uhr, ein Kurs von 146.64 USD geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Waste Management-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 151,53 USD. Der letzte Schlusskurs (146,64 USD) weicht somit -3,23 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 157,85 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-7,1 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Waste Management ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Waste Management-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Waste Management-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 4 Buy, 4 Hold, 0 Sell. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 151,71 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 3,46 Prozent erzielen, da sie derzeit 146,64 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Hold". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Waste Management führt bei einem Niveau von 77,07 zur Einstufung "Sell". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 78,14 ein Indikator für eine "Sell"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".