Waste Management Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Waste Management weist am 17.01.2022, 12:49 Uhr einen Kurs von 156.65 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Umwelt- und Facility Services" geführt.

Waste Management haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Waste Management liegt bei einem Wert von 34,29. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (KGV von 44,26) unter dem Durschschnitt (ca. 23 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Waste Management damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Waste Management-Aktie abgegeben. Davon waren 4 Bewertungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Waste Management-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Waste Management vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 151,71 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -3,15 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (156,65 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Waste Management somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Waste Management-Aktie beträgt dieser aktuell 150,27 USD. Der letzte Schlusskurs (156,65 USD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (+4,25 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Waste Management somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (162,64 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,68 Prozent Abweichung). Die Waste Management-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. In Summe wird Waste Management auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.