Waste Management Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Waste Management weist am 09.05.2022, 17:16 Uhr einen Kurs von 161.78 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Umwelt- und Facility Services" geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,63 Prozent liegt Waste Management 4,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5,65. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 32,85 ist die Aktie von Waste Management auf Basis der heutigen Notierungen 25 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (43,75) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Waste Management als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 3 Hold, 0 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Waste Management-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 154,67 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -4,4 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 161,78 USD beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".