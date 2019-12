Waste Management Aktie: Dividendenerhöhung angekündigt!

Weitere Suchergebnisse zu "Waste Management":

„Think Green, Think Clean“ heißt es beim US-amerikanischen Abfall-Entsorgungsunternehmen Waste Management, Inc. (kurz „Waste Management“). Das Unternehmen kündigte mit, dass es eine Dividendenerhöhung geben soll. Das Board of Directors hat demnach bereits zugestimmt. Und zwar soll es um die vier Quartalsdividenden für 2020 gehen. Diese sollen von jeweils 0,5125 Dollar auf 0,545 Dollar je Aktie gesteigert werden. Das wäre ein Anstieg ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung