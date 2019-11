Waste Management Aktie: Dezember kommt der Zahltag!

Weitere Suchergebnisse zu "Waste Management":

Was hat der Nikolaus mit der Aktie von Waste Management, Inc. (kurz „Waste Management“) zu tun? Wahrscheinlich nichts! Doch hier ist am 6. Dezember 2019 „record date“. Das bedeutet: Wer dann die Aktien im Depot hat, soll die kommende Quartals-Dividende erhalten. Diese liegt laut Waste Management bei immerhin 0,5125 Dollar je Aktie und ausgezahlt werden soll sie am 20. Dezember 2019. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung