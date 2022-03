Waste Management Aktie: Bitte unbedingt beachten

Per 28.03.2022, 02:44 Uhr wird für die Aktie Waste Management am Heimatmarkt New York der Kurs von 156.28 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Umwelt- und Facility Services".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Waste Management aktuell 1,59. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,57 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Waste Management bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Waste Management erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 31,55 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche sind im Durchschnitt um 108,02 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -76,47 Prozent im Branchenvergleich für Waste Management bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 60,29 Prozent im letzten Jahr. Waste Management lag 28,74 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: Waste Management erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 8 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 4 "Buy"-, 4 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Waste Management-Wertpapier vom letzten Monat ist "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (151,71 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -2,92 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 156,28 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Waste Management erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.