Waste ConnectionsDas gibt’s ja gar nicht, ?

An der Börse New York notiert die Aktie Waste Connections am 03.11.2019, 17:47 Uhr, mit dem Kurs von 92.02 USD. Die Aktie der Waste Connections wird dem Segment "Umwelt- und Facility Services" zugeordnet.

Die Aussichten für Waste Connections haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Die Aktie von Waste Connections gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 32,01 insgesamt 31 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", der 46,15 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Die Waste Connections ist mit einem Kurs von 92,01 USD inzwischen +0,68 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Hold", da die Distanz zum GD200 sich auf +0,81 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Hold" ein.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Waste Connections weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,8 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies") von 2,33 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,53 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.