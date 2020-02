Wassertest 2019: Stiftung Warentest führt Verbraucher in die Irre

Bonn (ots) - Unter dem Titel "Leitungs- und Mineralwasser? Der große Check sorgtfür Klarheit in der Frage: Besser aus dem Hahn oder aus der Flasche?" suggeriertdie Stiftung Warentest im Juli-Heft 2019, dass sie Leitungswasser unmittelbaraus dem Hahn mit dem Mineralwasser aus der Flasche in einem validen Testmiteinander vergleicht. Sie kommt dabei zu dem Ergebnis, dass die Qualität vonLeitungswasser ebenbürtig oder sogar besser als die von Mineralwasser sei. Aber:Der Vergleich basiert auf unterschiedlichen Methoden und Bewertungen. "Aufgrundder unterschiedlichen Prüfprogramme findet hier eine Irreführung desVerbrauchers statt." "Die Stiftung Warentest verstößt bei ihrerBerichterstattung, vor allem in ihrer Pressemitteilung vom 26.06.2019, gegen dasin ihrer Satzung enthaltene Prinzip der Objektivität." Dies sind zweiKernergebnisse von Prof. Dr. Bernhard Heidel, Inhaber der Professur fürMarketingforschung/Statistik an der Hochschule RheinMain, Wiesbaden BusinessSchool, der intensiv die Methoden und Ergebnisse der Stiftung Warentestanalysiert hat.Kein valider Wasser-Vergleich: Fehlende sensorische Untersuchung beimLeitungswasserDie sensorische Bewertung von Mineralwasser spielt mit einem außergewöhnlichhohen Anteil von 50 Prozent an der Gesamtnote eine besonders große Rolle. Einesensorisch geschulte Prüfgruppe aus sieben Experten verkostete dieanonymisierten natürlichen Mineralwässer und ermittelte das sensorische Urteilanhand nicht nachvollziehbarer Kriterien, wie zum Beispiel dem Mundgefühl. Fürden Verbraucher bleibt dabei unklar, wie die sensorische Bewertung im Detailzustande gekommen ist.Gleichzeitig wird bei Leitungswasser ohne Angaben von Gründen auf einesensorische Prüfung vollständig verzichtet, obwohl sechs der 20 getestetenLeitungswässer mit Chlor desinfiziert wurden. Statt auf Geschmack untersucht dieStiftung Warentest Leitungswasser auf Verunreinigungen oberirdischen Ursprungs.Obwohl 80 Prozent der untersuchten Leitungswässer Spuren davon ausweisen,bescheinigt die Stiftung Warentest allen getesteten Leitungswässern eine hoheQualität. Zudem verzichtet sie auf eine Schulnotenbewertung.Kein valider Wasser-Vergleich: Fehlende mikrobiologische Untersuchung beimLeitungswasserBei der Untersuchung der mikrobiologischen Qualität von Mineralwasser geht dieStiftung Warentest deutlich über die in der Mineral- und Trinkwasserverordnung(MTVO) gesetzlich enthaltenen Bestimmungen hinaus und prüft stillesMineralwasser mittels Blutagar-Nährböden auf spezielle Keime. Hier wirdMineralwasser faktisch nach den Anforderungen der klinischen Mikrobiologie anmedizinische Spezialnahrung für Hochrisikopatienten bewertet und nicht nach denmaßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen der MTVO.Bei Leitungswasser hingegen verzichtet die Stiftung Warentest komplett auf eineUntersuchung der mikrobiologischen Qualität mit der Begründung: "Auf Keimeuntersuchten wir das Wasser nicht, weil eine mögliche Keimbelastung auch von derindividuellen Hygiene am Hahn abhängt."Risikofaktoren der "Last Mile" werden bewusst ausgeklammertFür die Wasserqualität von der Wasseruhr bis zum Wasserhahn ist derHauseigentümer und nicht die Wasserwerke verantwortlich. Bei der Probenahme vonLeitungswasser durch die Stiftung Warentest wurde das in den Rohrleitungenbefindliche Stagnationswasser komplett ablaufen gelassen. Eine Vorgehensweise,die für Verbraucher in Deutschland vollkommen untypisch ist. Dies geht aus einerrepräsentativen Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Kantar TNShervor, die im Auftrag des Verbands Deutscher Mineralbrunnen (VDM) im August2019 durchgeführt wurde. Diese zeigt, dass 86 Prozent der Menschen inPrivataushalten das Wasser gar nicht beziehungsweise maximal zehn Sekundenablaufen lassen. Nach dem Ablaufen des Stagnationswassers wird also lediglichdie Qualität vor der Wasseruhr, aber nicht die Qualität des aus dem Hahnentnommenen Leitungswassers untersucht.Dabei lauern in der Hausinstallation zahlreiche Gefahren. Nach Erkenntnissen desFraunhofer-Instituts für Grenzflächen und Bioverfahrenstechnik (IGB) stellt dashäusliche Leitungssystem - vom IGB auch als "Last Mile" bezeichnet - einerhebliches Risiko für die Wasserqualität dar. Neben dem Stagnationswasserkönnen der Wasserpartikelfilter, die Leitungsqualität, die Wassertemperatur undder Perlator (Wasserdüse am Hahn) die Leitungswasserqualität nachhaltigbeeinträchtigen.Leitungswasser hat für immunschwache Menschen ein deutlich höheresRisiko-PotenzialDie bei der Stiftung Warentest fehlende mikrobiologische Überprüfung desLeitungswassers wurde im Sommer 2019 im Auftrag des VDM von dem unabhängigenInstitut Fresenius (SGS Institut Fresenius, Taunusstein) in 33 Privathaushaltendurchgeführt. Bei der mikrobiologischen Untersuchung auf dem Nährmedium Blutagarkommt die "Leitungswasser Studie 2019" von SGS Fresenius zu aussagefähigenErgebnissen: Bei 56 Prozent der untersuchten Leitungswässer waren Keime imWasser nachweisbar, wenn auf einen Vorlauf und damit auf einen Abfluss desStagnationswassers verzichtet wurde. Bei einem Vorlauf von 30 Sekundenreduzierte sich die Anzahl der mit Keimen beaufschlagten Leitungswässer nurvergleichsweise gering auf 41 Prozent. Von den 56 Prozent der mit Keimenbelasteten Proben weisen über 60 Prozent fakultativ pathogene Keime derRisikostufe 2 nach BioStoffV auf. Sie können ein Risiko für immungeschwächteMenschen darstellen, also zum Beispiel für Babys, Krebs- und Aidskranke. Selbstnach einem verbraucheruntypischen Wasservorlauf von 30 Sekunden, das entsprichtzirka fünf Litern, weisen immer noch 28 Prozent der Proben fakultativ pathogeneKeime auf.Bei den in der "Leitungswasserstudie 2019" von Fresenius parallel untersuchten30 Mineralwässern wiesen hingegen nur sieben Prozent der Proben Keime dieserRisikoklasse auf. Somit birgt der hygienische Zustand der endständigenEntnahmearmatur deutlich höhere mikrobiologische Gefahren-Potentiale für denMenschen als Mineralwasser, da Mineralwasser direkt an der natürlichen Quelle inFlaschen abgefüllt wird.Sebastian Rau, Customer Service Manager vom SGS Institut Fresenius, kommt in der"Leitungswasserstudie 2019" zu dem Ergebnis, "dass für einen aussagekräftigenVergleich der Qualität von Leitungswasser und natürlichem Mineralwasser dastypische Verhalten der Verbraucher und der Zustand der Hausinstallationen nichtaußer Acht gelassen werden darf. Ohne Berücksichtigung dieser entscheidendenEinflussgrößen entsteht ein unvollständiger und falscher Eindruck von dertatsächlichen Qualität des Wassers am Ort des Verbrauchs."Verbraucher erwarten Vergleichbarkeit bei den Prüfverfahren der StiftungWarentestFür Verbraucher in Deutschland ist Transparenz und Vergleichbarkeit sehrwichtig. Im August 2019 hat der Dialog Natürliches Mineralwasser einerepräsentative Bevölkerungsumfrage mit dem Markt- und Meinungsforschungsinstitutforsa durchgeführt, was sie von der Stiftung Warentest beim Wassertest 2019erwartet: Die Mehrheit geht davon aus, dass alle getesteten Produkte auf genaudie gleiche Art und Weise getestet wurden (81 Prozent), die Bewertungsmaßstäbeobjektiv nachprüfbarer Fakten, zum Beispiel Keimbelastung, für Leitungs- undMineralwasser identisch waren (75 Prozent) und die Bewertungen vergleichbar sindund beide nach einem einheitlichen System, zum Beispiel Schulnoten, erfolgten(70 Prozent)."Für die Mineralbrunnenbetriebe in Deutschland ist es unerträglich, dass dieStiftung Warentest durch wissenschaftlich nicht haltbare Vergleiche Verbraucherin die Irre führt beziehungsweise die Desinformation der Verbraucher billigendin Kauf nimmt. Das mag zwar der Erhöhung der Auflage der Zeitschriftzugutekommen, hinterlässt allerdings bei den nahezu ausschließlichfamiliengeführten Mineralbrunnenbetrieben einen Existenz gefährdendenwirtschaftlichen Schaden", so Dr. Karl Tack, Vorsitzender des VDM.Die Berichterstattung der Stiftung Warentest suggeriert eine Vergleichbarkeit,die nicht gegeben ist"Der Verbraucher geht durch die Berichterstattung im Testheft 7/2019, in derPressemitteilung vom 26.06.2019 sowie insbesondere durch dieZweit-Berichterstattung in den Medien fälschlicherweise davon aus, dass dieWasserqualität, wie sie der Verbraucher typischerweise aus dem Hahn entnimmt undkonsumiert, mit der Wasserqualität aus der Flasche verglichen wurde. Mit dieserForm der Berichterstattung verstößt die Stiftung Warentest gegen das in ihrerSatzung enthaltene Prinzip der Objektivität", so Prof. Dr. Bernhard Heidel vonder Hochschule RheinMain, Wiesbaden Business School. Der Dialog Natürliches Mineralwasser ist eine Kommunikationsinitiative derdeutschen Mineralbrunnen. Sie fördert den faktenbasierten, wissenschaftlichfundierten Austausch rund um das Naturprodukt Mineralwasser.