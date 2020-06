Wasserstoffstrategie soll Klimaschutz in Deutschland voranbringen

BERLIN (dpa-AFX) - Milliarden-Zuschüsse und verbesserte Rahmenbedingungen sollen die Produktion und Nutzung von Wasserstoff als klimafreundlichem Energieträger in Deutschland voranbringen.



Das Bundeskabinett verabschiedete am Mittwoch eine Wasserstoffstrategie, die neben den laufenden Förderprogrammen sieben Milliarden Euro dafür vorsieht, dass sich Wasserstoff am Markt durchsetzt, und weitere zwei Milliarden für internationale Partnerschaften. Bis 2030 sollen in einem ersten Schritt Erzeugungsanlagen für Wasserstoff von bis zu fünf Gigawatt Gesamtleistung in Deutschland entstehen. Ein neuer, 25-köpfiger Nationaler Wasserstoffrat soll die Politik in Zukunft beraten.

Im Zentrum steht dabei sogenannter grüner Wasserstoff, der ausschließlich mit erneuerbaren Energien gewonnen wird. Er kann als Basis für Kraft- und Brennstoffe dienen, um etwa in Industrie und Verkehr die Nutzung von Kohle, Öl und Erdgas abzulösen. Für die Wasserstoff-Produktion braucht es aber sehr viel Energie. Die Bundesregierung geht davon aus, dass ein großer Teil der benötigten Mengen auf absehbare Zeit importiert werden wird./ted/DP/fba