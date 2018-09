Wasserstoffmobilität: Diese beiden Aktien könnten vom Megatrend profitieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Wenn wir an den Elektroantrieb denken, denken wir meistens an die batteriebetriebene Form, die wir zum Beispiel von Tesla (WKN: A1CX3T) kennen. Hier wird dem Fahrzeug per Kabel Strom zugeführt, in Batterien gespeichert und bei Bedarf abgerufen. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, den Strom durch Fusion von Wasserstoff und Sauerstoff direkt während der Fahrt zu erzeugen.

Diese Brennstoffzellenautos vereinen einige der Vorteile von Verbrennern und von Elektroautos: Der Tankvorgang ist innerhalb weniger Minuten abgeschlossen, was beim Elektroauto viel länger dauert. Das Fahrzeug produziert dann beim Fahren im Gegensatz zum Verbrenner keine schädlichen Abgase, sondern nur harmloses Wasser.

Bei diesen ganzen Vorteilen ist es kein Wunder, dass Navigant Research vermutet, die Anzahl der global verkauften wasserstoffbetriebenen Fahrzeuge werde bis zum Jahr 2024 auf 228.000 pro Jahr steigen. Zum Vergleich: Der aktuelle Gesamtbestand an zugelassenen Wasserstoffautos betrug Ende 2017 knapp 6.500 – weltweit. Wenn Navigant recht behielte, entspräche das einer jährlichen Wachstumsrate von unfassbaren 66,2 %.

Heute werden wir uns zwei Aktien ansehen, die in meinen Augen von diesem starken Trend besonders profitieren könnten.

Ballard Power: Weltmarktführer bei Brennstoffzellen

Der unangefochtene Weltmarktführer in der Brennstoffzellenbranche ist das kanadische Unternehmen Ballard Power Systems (WKN: A0RENB). Die Brennstoffzelle ist der Ort, an dem in einem Wasserstofffahrzeug die Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff kontrolliert abläuft und somit der Strom generiert wird. Ballard Power produziert Brennstoffzellen für Schwertransporter, Busse, Züge, Gabelstapler und auch Autos.

Ballard Power ist besonders interessant, weil das Unternehmen auch die Technologieführerschaft innehat: Im September 2017 verkündete das Unternehmen, dass die Entwicklung einer Brennstoffzelle gelungen sei, die einen um 80 % verminderten Anteil am teuren Platin aufweise, ohne dass die Effizienz darunter leide.

Auch der kürzlich vorgestellte neue Brennstoffzellenstack für Schwerlasttransporter hat es in sich: Er bietet bis zu 40 % niedrigere Betriebskosten und ein Drittel höhere Energiedichte als die bisherige Generation.

Ballard Power schreibt, wie für ein junges Wachstumsunternehmen üblich, Verluste. Immerhin liegt der Bestand an liquiden Mitteln über den kurzfristigen Verbindlichkeiten, das Unternehmen sollte also erst einmal keine Zahlungsschwierigkeiten erfahren. In Anbetracht des stark negativen Free Cashflow in den ersten sechs Monaten des Jahres würde es mich aber nicht wundern, wenn Ballard Power demnächst weiteres Fremd- oder Eigenkapital einsammelt.

Ballard wird momentan (Schlusskurs vom 20.09.2018) an der Börse mit knapp 750 Mio. US-Dollar bewertet und damit nur zum 6,17-Fachen des Jahresumsatzes 2017. Sobald sich die Wasserstofftechnologie in Autos und anderen Fahrzeugen durchsetzt, könnten hier starke Kurssteigerungen die Folge sein.

Nel ASA: Elektrolyseure und Tankstellen

Das norwegische Unternehmen Nel ASA (WKN: A0B733) stellt seit fast 100 Jahren Elektrolyseure (Geräte, die Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufspalten) und Wasserstofftankstellen her. Nel produziert also sowohl die Anlagen, die den Treibstoff herstellen, als auch die Anlagen, die den Treibstoff wieder abgeben, und das seit fast einem Jahrhundert. Diese Expertise bedeutet eine große technologische Führerschaft.

Ende Juni 2018 veröffentlichte Nel eine Meldung, die sich als der große Durchbruch herausstellen könnte: Nel erhielt einen Großauftrag über 448 Elektrolyseure und 28 Tankstellen von Nikola Motor, einem jungen US-Unternehmen, das wasserstoffbetriebene Lkw herstellt. Laut einem Analysten von SpareBank 1 Markets könnte der Auftrag ein Volumen von 1,5 Mrd. Dollar haben.

Zum Vergleich: Der Jahresumsatz von Nel lag 2017 bei umgerechnet rund 36 Mio. Dollar und die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei etwa 476 Mio. Dollar. Hier lauert riesiges Kurspotenzial, wenn der Auftrag komplett erfüllt wird. Und selbst wenn nicht: Der Großauftrag ist zumindest ein Beleg dafür, dass das Interesse an der Technologie von Nel durchaus besteht und das Unternehmen groß herauskommen könnte, wenn sich die Wasserstofftechnologie durchsetzt.

Nel bereitet sich schon mal auf zukünftiges Wachstum vor und plant, für umgerechnet rund 18,4 Mio. Dollar seine Produktionskapazitäten zu verzehnfachen, um die Erfüllung des Auftrags stemmen zu können. Die Fabrik soll voll automatisiert sein und dadurch Elektrolyseure außergewöhnlich günstig produzieren können.

Nel schreibt aktuell Verluste und wird dies wohl auch die kommenden Jahre tun. Die bilanzielle Situation gefällt mir hier sogar besser als bei Ballard Power. Die liquiden Mittel sind mehr als doppelt so hoch wie die kurzfristigen Verbindlichkeiten und auch der Free Cashflow ist nicht so stark negativ. Zudem steigen die Umsätze von Nel rasant an, schon in der ersten Jahreshälfte 2018 hat Nel fast so viel Umsatz generiert wie im gesamten Jahr 2017 und dabei die operative Marge deutlich verbessert.

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Nel liegt auf Basis des 2017er-Umsatzes bei etwa 13,2 und damit um mehr als das Doppelte höher als bei Ballard Power. Durch den Großauftrag hat Nel aber einen großen Wachstumshebel in der Hinterhand, den man nicht vergessen darf.

Spannend, aber auch riskant

Beide Unternehmen verfügen über tolle Marktstellungen, führende Technologien und einigermaßen solide Bilanzen und somit über eine gute Ausgangsposition, um vom Megatrend Wasserstoffmobilität profitieren zu können.

Investoren sollten dennoch im Kopf behalten, dass ein so frühes Investment in ein junges Unternehmen stets mit einem erhöhten Risiko verbunden ist. Sobald sich die Dinge anders entwickeln als erwartet, kann ein hoher Verlust die Folge sein.

Wer aber auf der Suche nach hohen Renditen ist, ungeachtet der Risiken, wird bei so jungen Unternehmen am ehesten fündig. Denn an der Börse gilt ganz besonders: Der frühe Vogel fängt den Wurm. Die Renditen von Amazon (WKN: 906866) lassen grüßen.

Das einfache Geheimnis, die besten Aktien zu kaufen Wie Warren Buffett einmal sagte, musst du keinen IQ eines Genies haben, um ein großartiger Investor zu sein. Alles was du dafür brauchst ist einfache Mathematik, das Wissen auf welche Zahlen du schauen musst und etwas gesunden Menschenverstand. In unserem kostenlosen Spezialbericht "15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen" teilen wir 15 Bilanzkennzahlen mit dir, mit Hilfe derer du die Aktien mit den besten Zukunftsaussichten identifizieren kannst. Klick hier, um kostenlosen Zugang zu diesem Sonderbericht zu erhalten.



Christoph Gössel besitzt Aktien von Amazon, Ballard Power Systems, Nel ASA und Tesla. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Vorstand von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon und Tesla.