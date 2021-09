Wasserstoff-News von Proton Technologies, der Ballard Power-Aktie, Gaussin-Aktie, AFC Energy-Aktie und Cummins-Aktie

Das aus Singapur stammende Unternehmen UPC Hydrogen, eine Tochter der Renewables Asia Pacific Holdings, hat eine Exklusivlizenz für die Wasserstofftechnologie von Proton Technologies (Kanada) erworben. Sie gilt für Australien, Malaysia, Indonesien, Vietnam, Myanmar, Philippinen und die Mongolei. Renewables besitzt in der Entwicklung, im Bau oder Betrieb befindliche Wind-, Solar- und Speicherkraftwerke mit einer Kapazität von acht Gigawatt.

UPC Hydrogen strebt mit der Technologie einen Preis von unter einem US-Dollar je Kilogramm Wasserstoff an. „Als wir Anfang 2020 zum ersten Mal die Produktionsstätte von Proton in Kanada besuchten, waren wir begeistert von dem Potenzial, Netze mit erneuerbaren Energien mit Grundlast-Wasserstoff auszugleichen, aber auch von der längerfristigen Aussicht auf Stromkosten, die möglicherweise niedriger sind als die von Wind und Sonne“, so der UPC Hydrogen-Direktor Steven Zwaan.

Ballard Power stellt neue Brennstoffzelle vor

Ballard Power Systems (WKN: A0RENB) hat seine neue Wasserstoffbrennstoffzelle vorgestellt, die mittelschwere bis schwere Lkws und Busse antreiben soll. Die neue FCmove-HD+ besitzt eine Ausgangsleistung von 100 Megawatt und ist kleiner, kostengünstiger und effizienter als Vorgängermodelle. Zudem lässt sie sich einfach in Fahrzeuge integrieren, ist 30 % leichter als frühere Brennstoffzellen und verlängert den Lebenszyklus um 40 %. Ballard Power geht davon aus, dass die ersten Fahrzeuge mit der neuen Brennstoffzelle 2022 auf den Markt kommen.

Gaussin und Nexport arbeiten zusammen

Der französische Transportlösungs-Hersteller Gaussin (WKN: A2P1T0) hat mit Nexport Zero Emission Transport eine Partnerschaft für Australien und Neuseeland über zunächst 20 Jahre geschlossen. Dabei investiert Gaussin 10 Mio. Euro und Nexport übernimmt in Australien und Neuseeland die Fahrzeugmontage. Zu den Produkten zählen unter anderem Flughafentransporter, Zugmaschinen, Wasserstoffgeneratoren und Elektrobusse.

AFC Energy beliefert Urban-Air Ports mit Wasserstoffgenerator

Urban-Air Ports möchte in den nächsten fünf Jahren weltweit 200 städtische Flughäfen beispielsweise für Drohnen errichten. Der erste Standort wird in Coventry (Großbritannien) gebaut und mit einem Wasserstoffgenerator von AFC Energy (WKN: A0MNJ0) ausgestattet. Er wird den Ladeinfrastruktur-Strombedarf decken. Der erste kleine Flughafen soll 2022 eröffnet werden.

„Wir freuen uns sehr, AFC Energy bei Air One zu haben, und sind gespannt auf den Ausbau der Partnerschaft, um die Zukunft der Luftmobilität mit sauberer, grüner und netzunabhängiger Energie zu versorgen“, so der Gründer und Urban-Air Port-CEO Ricky Sandhu.

Cummins entwickelt Wasserstoffmotoren

Cummins (WKN: 853121) hat die Entwicklung eines 6,7-Liter- und eines 15-Liter-Wasserstoff-Motors bekannt gegeben. Sie werden bei mittelschweren bis schweren Fahrzeugen Verwendung finden. Zudem zeichnen sie sich durch eine höhere Leistungsdichte und besseren thermischen Wirkungsgrad aus.

„Cummins führende Position und sein umfassendes Wissen auf dem Markt für Erdgasfahrzeuge und gasbetriebene Technologien werden es uns ermöglichen, diese neuen wasserstoffbetriebenen Verbrennungsmotoren für mittlere und schwere Nutzfahrzeuge zu entwickeln“, so Cummins Motorengeschäftsleiter Srikanth Padmanabhan.

Der Artikel Wasserstoff-News von Proton Technologies, der Ballard Power-Aktie, Gaussin-Aktie, AFC Energy-Aktie und Cummins-Aktie ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen – und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!



Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021