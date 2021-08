Wasserstoff-News von der Air Liquide-Aktie, Powertap-Aktie und SFC Energy-Aktie

Weitere Suchergebnisse zu "SFC Energy":

Viele Wasserstoff-Aktien befinden sich seit Januar 2021 auf dem Rückzug. Im Jahr zuvor (2020) waren sie hingegen sehr stark gestiegen. Aus diesem Grund ist eine zwischenzeitliche Korrektur ein normaler Prozess. Mittlerweile müssen Anleger sehr aufmerksam sein, denn manche Unternehmen versuchen den Wasserstoff-Trend auszunutzen, besitzen jedoch nur wenig Substanz.

Nikola (WKN: A2P4A9) mit dem zurückgetretenen Trevor Milton ist ein Beispiel. Er hat zugegeben, mit seiner Unternehmensdarstellung vor dem Börsengang stark übertrieben zu haben. Doch davon abgesehen, füllt sich die Auftragspipeline der meisten Wasserstoff-Werte stetig und nach einem Rückgang erfolgt an der Börse meist ein Aufschwung. Zuletzt wurden die folgenden Projekte und Kooperationen bekannt.

Schweiz plant neues Wasserstoff-Projekt

Die Schweiz nutzt meist Wasserkraft, um grünen Wasserstoff zu produzieren. Nun haben sich die Unternehmen EW Höfe, Alpiq und Socar Energy zusammengetan, um in Freienbach Elektrolyseure mit einer Leistung von 10 Megawatt zu installieren. Sie werden jährlich etwa 1.000 bis 1.200 Tonnen grünen Wasserstoff produzieren.

Mit einer Inbetriebnahme wird bis Ende 2022 gerechnet. Der grüne Wasserstoff soll vor allem Schwerlast-Lkws antreiben, die in der Schweiz beispielsweise für Nespresso bereits im Einsatz sind. Über Leitungen soll der Wasserstoff ebenfalls nach Fuchsberg zu einer Tankstelle transportiert werden.

Powertap Hydrogen baut neue Tankstellen

Powertap Hydrogen Capital (WKN: A3CSCE) möchte in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) in den nächsten zwei Jahren mindestens 100 neue Wasserstoff-Tankstellen errichten. Als Standorte werden meist bestehende Tankstellen genutzt. Powertap Hydrogen Capital produziert den benötigten Wasserstoff direkt am Ort des Verbrauchs. Das Unternehmen hat für das Projekt mit Viridian Hydrogen aus den VAE eine Kooperation geschlossen. Die VAE hatten zuletzt bereits ein großes Solar-Wasserstoff-Projekt angekündigt. Das produzierte Gas wird neben dem Eigenverbrauch auch in den Export gehen.

SFC Energy kooperiert mit Nordic Yachting

SFC Energy (WKN: 756857) wird zukünftig die Marke Winner Yachts der Werft Nordic Yachting mit seinen Brennstoffzellen ausstatten. Während und nach der Pandemie erlebt der Freizeitbootsektor einen Boom. Kunden können zukünftig bei ihrer Bestellung eine Brennstoffzelle in Auftrag geben und so die Stromversorgung emissionsfrei gewährleisten. SFC Energy möchte zukünftig mit weiteren Unternehmen Partnerschaften schließen, um für seine Wasserstoff-Brennstoffzellen kontinuierliche Absatzwege aufzubauen.

Air Liquide baut Wasserstoff-Anlage

Air Liquide (WKN: 850133) wird in Oberhausen eine Elektrolyseanlage mit einer Leistung von 20 Megawatt errichten. Später könnte sie auf 30 Megawatt erweitert werden. Der hier mit erneuerbarer Energie hergestellte Wasserstoff soll über Air Liquides Infrastruktur direkt für die Industrie vor Ort bereitgestellt werden. Über Leitungen werden schon heute 15 große Industrieanlagen durch Air Liquide beliefert. Der Konzern arbeitet bei der Realisierung der Anlage mit Siemens Energy (WKN: ENER6Y) zusammen.

