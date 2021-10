Wasserstoff-Manifest auf The smarter E Europe Restart 2021 vorgestellt

München/Pforzheim (ots) -The smarter E Europe Restart 2021München, 06. - 08. OktoberDie ees Europe setzt ein Zeichen für grünen Wasserstoff als Basis für eine nachhaltige KreislaufwirtschaftIm klimafreundlichen Energiemix der Zukunft spielt grüner Wasserstoff eine entscheidende Rolle. Wichtige Impulse für die Förderung des Energieträgers liefert jetzt das "Green Hydrogen Manifest", das heute im Rahmen von The Smarter E Europe Restart 2021 auf der Messe München präsentiert wurde. Die Initiatoren Hydrogen Europe, Deutscher Wasserstoff- und Brennstoffzellenverband DWV, European Electrolyzer & Fuel Cell Forum EFCF und The smarter E Europe wollen damit ein klares Zeichen setzen für die Dekarbonisierung und eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft.Ob "Fit for 55" Package in Europa oder Regierungsbildung in Deutschland: Die Weichen werden gerade neu gestellt - auch für den Energiemarkt der Zukunft. Ein Schlüsselelement für ein klimaneutrales Wirtschaftssystem ist grüner Wasserstoff. Er ermöglicht die intelligente Vernetzung der Sektoren Strom, Wärme und Verkehr und ist damit ein zentrales Element für eine zukunftsfähige Energieversorgung. "The Green Hydrogen Manifesto" lautet der Titel des Manifests, das dazu beitragen soll, grünen Wasserstoff in Europa schneller voranzubringen. "Mit unserem Manifest wollen wir dazu beitragen, dass grüner Wasserstoff bei der aktuellen Neuausrichtung der Politik entsprechend berücksichtigt wird - ob im Energie- oder Wirtschaftssektor", sagt Werner Diwald, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Wasserstoff- und Brennstoffzellenverbands DWV. "Denn Wasserstoff, der aus erneuerbaren Quellen hergestellt wird, ist nicht nur wichtig für die Energiewende. Er bietet vor allem auch große wirtschaftliche Chancen für die europäische Union."Europa als Vorbild bei der Wasserstoff-EinführungNeben dem DWV zählen der europäische Dachverband der Wasserstoff- und Brennstoffzellenindustrie Hydrogen Europe, das European Electrolyzer and Fuel Cell Forum EFCF und The Smarter E Europe, die Innovationsplattform der neuen Energiewelt, zu den Verfassern des Manifests. Es richtet sich an Entscheidungsträger in der Europäischen Union, sowie nationale Regierungen und Politiker. "Wir wollen politischen Entscheidern zeigen, wie groß die Bedeutung von grünem Wasserstoff für die Kreislaufwirtschaft und die Dekarbonisierung ist, und sie zum Handeln bewegen", sagt Jorgo Chatzimarkakis, CEO von Hydrogen Europe. "Bei der Einführung dieses Energieträgers muss Europa künftig eine führende Rolle übernehmen und Wohlstand und Perspektiven sichern und ausbauen. Das ist unsere Verantwortung für die Zukunft und den Klimaschutz."Wie Europa seiner Führungsrolle gerecht werden kann, definiert das Manifest in zwölf Forderungen. Diese umfassen richtungsweisende Rahmenbedingungen und zielführende Förderungen bis hin zu Maßnahmen zur Stimulation von Anlaufphasen und Kostensenkungen. Forderung Nummer eins: Der CO2-Gehalt von Energieträgern soll zur neuen Währung für Energiesysteme werden. Weitere konkrete Vorschläge sind unter anderem die Zertifizierung von Wasserstoff als globale Ware, die Ernennung eines EU-Wasserstoff-Sonderbeauftragten, der die europäische Wasserstoffstrategie und Partnerschaften mit Drittländern vorantreibt, oder ein EU-Rechtsrahmen für die Regulierung von Wasserstoffnetzen.Präsentation vor internationalem FachpublikumVorgestellt wurde das Manifest auf dem Green Hydrogen Forum im Rahmen der Innovationsplattform The smarter E Europe Restart 2021, die noch bis 8. Oktober in München stattfindet. Olivier Bucheli, Präsident des European Electrolyzer and Fuel Cell Forums: "Die ees Europe Restart 2021 mit ihrem Schwerpunktbereich 'Green Hydrogen Forum & Expo' war für uns der perfekte Rahmen, um unser Manifest einem internationalen Fachpublikum zu präsentieren und Unterstützende zu gewinnen. Nur wenn Wirtschaft, Wissenschaft und Politik gemeinsam aktiv werden, wird grüner Wasserstoff den Markteintritt schaffen. Europa hat die Mittel, um in dieser Industrie weltweit zu führen."Kurz nach der Veröffentlichung unterstützten bereits 54 Unternehmen und Organisationen das Green Hydrogen Manifest mit ihrer Unterschrift. Zu den Erstunterzeichnern gehören unter anderem SAIPEM S.p.A., Forschungszentrum Juelich, Haldor Topsoe AS, der deutsche Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung e.V. (B.KWK), ITM Power, Paul Wurth GmbH und die Deutsche Kreditbank AG. Die große Zahl der Unterschriften signalisiere den politischen Entscheidungsträgern die Bedeutung der Forderungen, so Markus Elsässer, Geschäftsführer der Solar Promotion GmbH: "Wir freuen uns, dass wir mit dem Green Hydrogen Forum und dem Green Hydrogen Manifest dazu beitragen, Aufmerksamkeit für ein hoch relevantes Energiethema zu schaffen."Noch bis 8. Oktober können Unterstützende vor Ort auf der ees Europe Restart 2021 das Manifest unterzeichnen. In der Closing Session auf dem Green Hydrogen Forum in Halle B6 am 8. Oktober, 14:45 - 15:30 Uhr, wird das Manifest ein weiteres Mal thematisiert. Verbände und Industrieunternehmen, die als Unterzeichner sichtbar werden möchten, nutzen das Internet-Portal: www.thesmartere.de/hydrogen-manifesto/become-a-signatoryAlle Forderungen des Manifests sowie die Logos der Unterzeichner finden Sie hier: https://www.thesmartere.de/green-hydrogen-manifesto (https://www.thesmartere.de/green-hydrogen-manifest?lang=de)The smarter E Europe findet mit ihren vier Einzelmessen (Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe) vom 06. bis 08. Oktober als The smarter E Europe Restart 2021 auf der Messe München statt.Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:www.TheSmarterE.deThe smarter E EuropeThe smarter E ist die Innovationsplattform für Veranstaltungen und Themen der neuen Energiewelt. Erneuerbare Energien, Dezentralisierung und Digitalisierung verändern die Energiewelt nachhaltig. Diese Entwicklung erfordert sektorübergreifende und intelligent vernetzte Konzepte und Lösungen für die effiziente Erzeugung, Speicherung, Verteilung und Nutzung von Energie. Damit kann zukünftig eine sichere und nachhaltige Energieversorgung rund um die Uhr, 24/7 sichergestellt werden. The smarter E Europe vereint unter dem Motto "Creating the new energy world" vier Messen und Konferenzen, die sich intensiv mit diesen Themen auseinandersetzen, und ist heute damit Europas größte energiewirtschaftliche Plattform.Die Intersolar Europe, die weltweit führende Fachmesse für die Solarwirtschaft, widmet sich bereits seit 30 Jahren der Solarenergie und hat sich als wichtigster Branchentreff etabliert. Sie konzentriert sich auf die Bereiche Photovoltaik, Solarthermie, Solarkraftwerke.Die ees Europe, Europas größte und internationalste Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme, findet 2021 bereits zum siebten Mal statt und präsentiert die gesamte Wertschöpfungskette innovativer Batterie- und Energiespeichertechnik.Die Power2Drive Europe, die internationale Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität, stellt Lösungen und Technologien für die umweltfreundliche Mobilität in den Mittelpunkt.Die EM-Power Europe ist die internationale Fachmesse für Energiemanagement und vernetzte Energielösungen. Im Fokus stehen die effiziente Verteilung und Nutzung von Strom und Wärme aus erneuerbaren Energien, intelligentes Energiemanagement sowie Sektorkopplung in Gebäuden und Quartieren. Weitere Schwerpunkte sind Smart Grids und Microgrids, Netzinfrastruktur, Energiedienstleistungen und Betreibermodelle.Weitere Informationen über The smarter E Europe finden Sie unter: www.TheSmarterE.de (http://www.thesmartere.de/)Veranstalter der The smarter E Europe sind die Solar Promotion GmbH, Pforzheim und die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG (FWTM).Der Deutsche Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Verband e.V. (DWV)Der Deutsche Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Verband e.V. (DWV) ist seit 1996 als Interessenverband auf die Förderung einer zügigen Markteinführung des Energieträgers Wasserstoff und der Brennstoffzellentechnologie ausgerichtet. Der Verband hat das Ziel, den Aufbau der Wasserstoffwirtschaft als Bestandteil einer nachhaltigen Energieversorgung voranzutreiben, um das effiziente Erreichen der Klimaziele bei gleichzeitigem Erhalt der Versorgungssicherheit und des Industriestandorts Deutschlands zu gewährleisten.Wasserstoff, der mit erneuerbaren Energien erzeugt wird, wird dabei eine entscheidende Rolle einnehmen. Im Mittelpunkt der Verbandsaktivitäten stehen die Implementierung und Optimierung der erforderlichen marktwirtschaftlichen, technologischen und ordnungsrechtlichen Rahmenbedingungen für die Wasserstoffwirtschaft in den Bereichen Anlagenbau, Erzeugung, Transportinfrastruktur und Anwendungstechnologien. Um diese Herausforderungen global zu lösen, setzt sich der DWV auch für eine internationale nachhaltige Zusammenarbeit ein. Unsere 400 persönlichen Mitglieder und über 140 Mitgliedsinstitutionen und -unternehmen stehen für bundesweit mehr als 1,5 Millionen Arbeitsplätze; der Verband repräsentiert somit einen bedeutenden Teil der deutschen Wirtschaft.EFCFDie EFCF AG organisiert das "European Electrolyser and Fuel Cell Forum" - die weltweit führende wissenschaftliche und technische Konferenz im Bereich Elektrolyseure, Brennstoffzellen und Wasserstoff seit 1994 in Luzern, Schweiz. Das Forum bringt mehr als 500 Experten zusammen und schlägt Brücken zwischen Wissenschaft, Technik und Industrie.Hydrogen EuropeHydrogen Europe ist der europäische Verband, der die Interessen der Wasserstoff- und Brennstoffzellenindustrie und ihrer Akteure vertritt und Wasserstoff als Wegbereiter für eine emissionsfreie Gesellschaft fördert. 