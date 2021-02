Wasserstoff-Crash: Ballard Power

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Liebe Leser,

was für ein Crash – oder? Ballard Power hat am Mittwoch einen Abschlag in Höhe von mehr als 8 % verbuchen müssen. Das Unternehmen aus Kanada war der mit Abstand schlechteste Wert unter den Aktien aus der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Industrie. Die Aktie hat aber unter einer Nachricht leiden müssen, die möglicherweise auf den zweiten Blick gar nicht so nachteilig ist.

Finanztrends Video zu Ballard Power



mehr >

Kapitalerhöhung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!