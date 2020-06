Wasserstoff-Aktien wie Nel Asa, Ballard – die neue Revolution

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Liebe Leser,

wenn es nach den jüngsten Daten geht, könnten Unternehmen wie Nel Asa oder Ballard Power und Co. in den kommenden Tagen und Wochen vor einem weiteren Durchbruch stehen. Denn gleich drei Bundesländer haben im Rahmen eines Projektes weitere Gelder freigegeben, die für eine Förderung von Wasserstoff verwendet werden sollen – in einem „Norddeutschen Reallabor“. Das klingt interessant – und könnte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



