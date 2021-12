Wasserstoff-Aktien wie Ballard Power und Plug Power: Hier kracht es!

Liebe Leser,

Plug Power ist derzeit eine der großen Überraschungen an den Märkten, während Branchenkonkurrent Ballard Power den Weg schon vorab gegangen ist.

Die Aktie ist auch in den ersten Stunden am Freitag stark nach unten gesackt. Dies ist insofern eine Überraschung, als der Wert vor 24 Stunden mit dem Plus von immerhin 7 % noch deutlich zulegte. Die Märkte bestrafen die Wasserstoff-Titel ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung