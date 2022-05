Wasserstoff-Aktien: Der große Knall bei Plug und Nel

Unglaublich, was am Dienstag mit den Aktien aus dem Wasserstoff-Sektor passierte. Die Branchenmitglieder sind massiv nach unten gerutscht. In der Spitze verlor etwa der US-Wert Plug Power mehr als 9 %. Nun wird es eng. Plug Power und Co.: So schlecht? Die Hintergründe sind vielfältig. So kann Plug Power sicher als der schlechteste der Werte nicht nur die allgemeine Börsenstimmung… Hier weiterlesen