Wasserstoff-Aktien: Treibt der Nasdaq 100 auch Nel Asa und Co.?

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

An den Aktienmärkten ging es am Freitagmorgen wieder etwas bergauf. Dennoch stellt sich beim Blick auf Nasdaq 100, Dax oder Dow Jones noch immer die Frage, ob spekulativere Segmente wie Wasserstoff-Aktien, etwa Nel Asa, im Vergleich das größere Potenzial haben könnten. Nasdaq 100 treibt die Stimmung an Derzeit gelten Indizes wie der Nasdaq 100 als große Stimmungstreiber auch für Segmente… Hier weiterlesen