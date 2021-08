Wasserstoff-Aktien: Neuer Big Player am Horizont?

Liebe Leserin, lieber Leser,

im heutigen Wasserstoff Briefing erfahren Sie, warum die Plug Power-Aktie gute Chancen auf eine Renaissance hat. Was RWE mit dem Ruhrgebiet vorhat und welche Rolle dabei „gigantische Wasserstofffabriken“ spielen. Außerdem im Nachrichten-Angebot: Womit der Erdgasriese Gazprom in Zukunft so richtig Kohle machen will.

Flaute bei den Wasserstoff-Aktien: Das ist in den letzten Wochen und Monaten häufig fast sprichwörtlich der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung