Wasserstoff-Aktien: Nel ASA und Plug Power: Der nächste Knall!

Liebe Leserin, lieber Leser, Wasserstoff-Aktien blieben zuletzt nicht vom aktuellen Abverkauf an der Börse verschont. Dennoch dürfte sich das Investment langfristig lohnen. Dafür, dass im Kampf um Marktanteile zwischen den großen Wasserstoff-Playern wie Nel ASA und Plug Power keine Langweile aufkommt, sorgt erneut die Politik. Was dahintersteckt, erfahren Sie im heutigen Newsletter Wasserstoff Briefing. An der Nachrichten-Front bei Nel ASA… Hier weiterlesen