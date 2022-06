Wasserstoff-Aktien: Nel ASA und Plug Power - Nicht zu erklären!

An Pfingstmontag zeigen sich die Aktien von Nel ASA (Norwegen) und Plug Power (USA) in ganz unterschiedlicher Verfassung. Während Wasserstoffspezialist Nel am Handelsplatz Frankfurt zunächst 1,15 Prozent abgab und zeitweilig bei nur noch 1,38 Euro gehandelt wird, legt die Plug Aktie deutlich zu. Der Brennstoffzellen-Produzent verbessert sich im Xetra-Handel um mehr als drei Prozent, knackte am Morgen gar wieder deutlich… Hier weiterlesen