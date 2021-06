Wasserstoff-Aktien: Milliarden für grünen Wasserstoff

Liebe Leser,

man kann es auch so sehen: Beim jüngsten G7-Gipfel der führenden Industrienationen gab es beim Thema Klimaschutz einen kleinsten gemeinsamen Nenner: Wasserstoff. Denn außer allgemeinen Ankündigungen seien die G7 beim Klimaschutz recht vage geblieben. Das kritisieren zumindest Umweltschützer.

Am Rande des Gipfels gab es jedoch eine konkrete Vereinbarung: Deutschland will mit Australien ein Wasserstoff-Abkommen schließen. Was sagt uns das? Zwei Dinge: ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung