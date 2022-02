Wasserstoff-Aktien: Ballard Power „liefert“ erneut – Meilenstein für die Wasserstofftechnologie

Liebe Leserin, lieber Leser,

seit der vergangenen Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ein Krieg mitten in Europa keine gruselige Fiktion mehr, sondern bittere Realität. Die Entwicklungen in Osteuropa dominieren denn auch das Börsengeschehen, wie das „Handelsblatt“ am frühen Donnerstagmorgen schreibt. Das dürfte sich fortsetzen. Das gesamte Ausmaß der wirtschaftlichen Folgen ist derzeit nicht abzusehen.

Angesichts der Nervosität der Anleger ist man dann ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung