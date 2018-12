Wasserstoff Aktien 2019: Was bringt das neue Jahr?

Während die Wasserstoff Aktien im ersten Quartal dazu in der Lage waren, an der Börse neue Zugkraft zu gewinnen, ließ der Schwung in den folgenden Monaten nach. Noch immer wird die Ballard Power Systems Aktie als großer Hoffnungsträger der Branche betrachtet. Die Aussicht der Wasserstoff Aktien 2019 wird vor allem durch die diesjährigen Erfahrungen geprägt. Mehrmals sorgte ein Bullenmarkt für deutliche Gewinne bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.