Wasserstoff: 4 spannende Entwicklungen

China will bis 2050 in allen wichtigen Bereichen führend sein. Dabei bildet Wasserstoff keine Ausnahme. Neue Trends, die meist in der westlichen Welt beginnen, nimmt China heute sehr schnell auf und investiert dann umso kräftiger.

China hat hohe grüne Wasserstoff-Ziele

Zuletzt hat das Land seine Wasserstoffpläne präsentiert. Aktuell liegt Chinas gesamte jährliche Produktion bei 33 Mio. Tonnen. Bis 2025 sollen es 100.000 bis 200.000 Tonnen grüner Wasserstoff sein. China möchte bis zu diesem Zeitpunkt ebenfalls 50.000 Brennstoffzellen-Fahrzeuge auf die Straßen bringen. Derzeit sind es etwa 7.500.

Das Land fördert die Forschung und Entwicklung im Wasserstoffsektor, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, und unterstützt den Aufbau der entsprechenden Infrastruktur. Langfristig strebt China einen starken Ausbau der erneuerbaren Energien an, um über die grüne Wasserstoffproduktion den CO2-Ausstoß der Industrie schnellstmöglich zu senken.

Niederlande eröffnen Solar-zu-Wasserstoff-Anlage

In den Niederlanden (Region Friesland) haben die BayWa (WKN: 519406)-Tochter GroenLeven und der Gas- und Stromnetzbetreiber Alliander eine Solar-zu-Wasserstoff-Anlage in Betrieb genommen. Der Solarpark leistet 50 MW, sodass jährlich eine Produktion von etwa 100 Tonnen grünem Wasserstoff möglich ist. Das lokale Taxiunternehmen Kort und der Kraftstofflieferant OrangeGas sind die ersten Abnehmer.

Mit dem Projekt untersuchen die Firmen auch, wie Wasserstoff zu einer gleichmäßigen Stromnetz-Auslastung durch erneuerbare Energien beitragen kann. So können die Niederlande wahrscheinlich einen kostspieligen Netzausbau vermeiden.

Black & Veatch und The Green Solutions kooperieren

In Vietnam erforschen Black & Veatch und The Green Solutions die Produktion von grünem Wasserstoff. Beide Unternehmen unterzeichneten eine Absichtserklärung, um jährlich 30.000 Tonnen grünen Wasserstoff und 180.000 Tonnen grünen Ammoniak zu produzieren. Vietnam nutzt den Wasserstoff im Inland, möchte ihn aber auch exportieren.

„Als Vorreiter bei der Betreuung von Kunden in der gesamten Wasserstoff- und Ammoniak-Wertschöpfungskette ist Black & Veatch sehr daran interessiert, mit auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Unternehmen wie The Green Solutions zusammenzuarbeiten, um unsere gemeinsame Leidenschaft für die Dekarbonisierung der Energie in Asien durch die Ausweitung der Nutzung von grünem Wasserstoff und grünem Ammoniak zu verfolgen“, so Black & Veatchs Vizepräsident und Geschäftsführer für den asiatisch-pazifischen Raum Narsingh Chaudhary.

Itochu investiert in Wasserstoff-Fonds

Der große japanische Handelskonzern Itochu (WKN: 855471) investiert über seine Tochtergesellschaft SPC etwa 10 Mio. Euro in den Clean H2 Infra Fund. Zeitgleich beteiligt sich Tokyo Century (WKN: 914766) an SPC, um so weitere 10 Mio. Euro beizusteuern.

Japan investiert über die Japan Bank for International Cooperation zusätzlich 100 Mio. Euro in den Clean H2 Infra Fund. Insgesamt hat er schon mehr als 1 Mrd. Euro eingesammelt. Zuletzt wurde bekannt, dass der Fonds 70 Mio. Euro in den Ausbau des deutschen Wasserstoff-Tanknetzes investiert.

Itochu habe ich im Januar 2020 vorgestellt. Im August des gleichen Jahres wurde bekannt, dass Warren Buffett mit Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) Aktien gekauft hat.

