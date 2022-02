Wasserstoff: 3 interessante News von H3 Dynamics, der RWE-Aktie und der Shell-Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

Grüner Wasserstoff ist vor allem für die Luftfahrt interessant, denn nur so sind Langstreckenflüge ohne CO2-Emission möglich. Im Hintergrund laufen die Forschungen bereits auf Hochtouren. Airbus (WKN: 938914) arbeitet an ersten Wasserstoff-Flugzeugen und kann sich dabei sogar vorstellen, zukünftig die Antriebe selber zu bauen.

1. H3 Dynamics stellt Wasserstoff-Flugzeugantrieb vor

Doch auch H3 Dynamics entwickelt einen Wasserstoff-Antrieb für die Langstrecke. Zuletzt stellte das Unternehmen seine Lösung vor. Über verteilte Propellergondeln entlang der Tragflächen statt eines einzelnen Antriebssystems wird die Sicherheit erhöht und mehr Platz im Rumpf gewonnen.

Das System setzt sich aus mehreren Antrieben mit Brennstoffzellen, Akkus, Wasserstoffspeichern und kleinen Elektromotoren zusammen. Die Technologie soll Flüge von bis zu 2.500 km Reichweite mit 100 Passagieren ermöglichen. In den kommenden Wochen beginnt in Frankreich die Flugerprobung.

2. RWE und Neptune Energy verwirklichen Wasserstoff-Projekt

Nachdem RWE (WKN: 703712) auf erneuerbare Energien ausgerichtet wurde, steigen die Aktien wieder kräftig. Die grüne Wasserstoff-Produktion ist ein weiterer Wachstumsmarkt für den Konzern. RWE arbeitet nun mit Neptune Energy zusammen, um vor der niederländischen Küste das 300- bis 500-Megawatt-Pilotprojekt „H2opZee“ zu verwirklichen.

Im zweiten Quartal 2022 beginnt eine entsprechende Machbarkeitsstudie. Als Energiequelle dient die Offshore-Windkraft. Doch dies ist nur der Anfang. So besitzt eine Leitung, die den Wasserstoff zum Land transportiert, schon heute eine Kapazität von 10 bis 12 Gigawatt.

„Wasserstoff ist ein entscheidender Faktor bei der Dekarbonisierung energieintensiver Sektoren. H2opZee ist eines der weltweit ersten Projekte dieser Art und Größenordnung. Mit Neptune Energy an unserer Seite wollen wir das H2opZee-Projekt entwickeln, um zu zeigen, dass Offshore-Wind die ideale Energiequelle ist, um grünen Wasserstoff in großem Maßstab zu produzieren. Gemeinsam wollen wir zudem erforschen, wie die Systemintegration am besten gelingt“, so der RWE Renewables-CEO Sven Utermöhlen.

3. Shell und Gaztransport et Technigaz kooperieren

Shell (WKN: A3C99G) und der französische Technologiekonzern Gaztransport et Technigaz (WKN: A1XEHR) schließen sich zusammen, um skalierbare Flüssigwasserstoff-Technologien für die Schifffahrt zu entwickeln. Gaztransport et Technigaz ist auf kryogene Flüssiggaslager- und Transportsysteme spezialisiert. Das Unternehmen unterstützt Shell nun bei der Entwicklung eines Schiffes, dass den Flüssigwasserstoff-Transport bei -250 Grad ermöglichen soll.

„Shells Strategie ist es, im Einklang mit der Gesellschaft bis 2050 oder früher ein CO2-neutraler Energielieferant zu werden, und wir sehen, dass Wasserstoff- und Wasserstoff-Technologien-Innovationen bei diesem Ziel eine wichtige Rolle spielen. Wir sind davon überzeugt, dass GTT für dieses Projekt wichtige Fachkenntnisse mitbringt, die letztlich dazu beitragen, diese Energiequelle der Zukunft zu beschleunigen und zu erschließen“, so der Shell Shipping und Maritim-General Manager Carl Henrickson.

Der Artikel Wasserstoff: 3 interessante News von H3 Dynamics, der RWE-Aktie und der Shell-Aktie! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Christof Welzel besitzt Gaztransport et Technigaz-Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022