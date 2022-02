Wasserstoff: 3 gute News zur Plug Power-Aktie und Nel-Aktie

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Viele Wasserstoff-Aktien sind im vergangenen Jahr (2021) stärker gefallen. Grund sind die mit der Expansion der jungen Unternehmen meist ansteigenden operativen Verluste, die den Kurs drücken. Aufgrund des hohen Bedarfs sollten Elektrolyseurhersteller dennoch zukünftig den Umsatz stark steigern können und mit zunehmender Unternehmensgröße auch die Profitabilität erreichen.

1. Plug Power erhält Baugenehmigung

Plug Power (WKN: A1JA81) zählt in den USA zu den hoffnungsvollen und aufstrebenden Wasserstoff-Unternehmen. Es investiert derzeit ebenfalls immer noch große Summen in seine Expansion.

Zuletzt hat es von der Stadt Bethlehem (USA) eine Genehmigung für den Bau einer neuen Brennstoffzellenfabrik erhalten. Sie umfasst etwa 350.000 Quadratmeter, wird auf dem Vista Technology Campus in Slingerlands gebaut und beschäftigt innerhalb von fünf Jahren bis zu 1.625 Mitarbeiter. Die hier gefertigten Wasserstoff-Brennstoffzellen sollen bei Gabelstaplern zum Einsatz kommen.

Plug Power rechnet in diesem Jahr (2022) mit einem Umsatz von 1 Mrd. US-Dollar, der bis 2025 auf 3 Mrd. US-Dollar steigen soll.

„Das Gebäude wird Plugs GenDrive-Produktionsausbau unterstützen, um einen globalen Kundenstamm zu bedienen. Wir fühlen uns der Hauptstadtregion verpflichtet und freuen uns darauf, weiterhin neue Produkte auf den Markt zu bringen und neue Arbeitsplätze in der Region zu schaffen“, so Plug Powers stellvertretender Produktionsvorstand David Mindnich.

2. Nel mit neuem Wasserstoff-Auftrag

Nel (WKN: A0B733) ist ein norwegischer Vertreter des Wasserstoffsektors, der in den kommenden Jahren ebenfalls einen starken Nachfrageanstieg für seine Produkte erwartet. In den USA hat das Unternehmen zuletzt von einem führenden Strom- und Gasversorger einen PEM-Container-Elektrolyseur- und Wasserstoff-Tankstellenauftrag erhalten. Der Wert liegt bei 5 Mio. US-Dollar.

Elektrolyseur wie Tankstelle sollen Ende 2022 bis Anfang 2023 an einem Kraftwerksstandort zum Einsatz kommen. Das Projekt dient zur Demonstration. Dabei wird der grüne Wasserstoff zur Turbinengeneratorenkühlung, zur Einspeisung in den Kraftwerks-Erdgasstrom und zur Fahrzeugbetankung genutzt. Die zur grünen Wasserstoffproduktion benötigte Energie stammt aus einem Solarpark.

„Dieses Projekt stellt eine wichtige Gelegenheit dar, die Flexibilität und vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten von grünem Wasserstoff zu demonstrieren. Wir freuen uns, mit einem fortschrittlichen und visionären Versorgungsunternehmen zusammenzuarbeiten“, so der Nel Hydrogen-US-Vertriebsleiter Tom Skoczylas.

3. Nel erhält weitere Wasserstoff-Elektrolyseur-Aufträge

Nel hat in den USA von einem führenden Unternehmen im Bereich der Kommerzialisierung nachhaltiger Proteintechnologie weitere Aufträge über mehrere PEM-Elektrolyseure erhalten. Sie sollen für eine nachhaltige, CO2-freie Lebensmittelproduktion den grünen Wasserstoff liefern. Der Auftragswert liegt bei 5 Mio. US-Dollar und die Elektrolyseur-Auslieferung wird bis ins Jahr 2023 gestaffelt.

„Dieses Projekt stellt eine wichtige Gelegenheit dar, eine grüne Wasserstofflösung vorzustellen, die den CO2-Abbau in der Lebensmittelindustrie unterstützt. Wir freuen uns sehr, mit einem führenden und visionären Marktführer in diesem Sektor zusammenzuarbeiten“, so Tom Skoczylas.

Der Artikel Wasserstoff: 3 gute News zur Plug Power-Aktie und Nel-Aktie ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022