Wasserstoff: 3 gute News für die Nel-Aktie und Hexagon Purus-Aktie

Grüner Wasserstoff wird zunächst weniger für Pkws, sondern hauptsächlich zur Dekarbonisierung der Industrie benötigt. Hier sind einige Bereiche nicht elektrifizierbar und Wasserstoff deshalb eine gute Alternative.

Im Flugverkehr wird es ähnlich schwer, mit Akkus über lange Strecken zu fliegen. Aus diesen Nischenbereichen heraus könnte Wasserstoff langfristig in viele weitere Sektoren vordringen, weil er ab einer bestimmten Produktionsmenge sehr günstig wird.

1. Nel mit neuem Wasserstoff-Tankstellen-Auftrag

Zuletzt erhielt das norwegische Unternehmen Nel (WKN: A0B733) von MaserFrakt aus Borlänge (Schweden) einen neuen Auftrag. Das Transportunternehmen benötigt eine Wasserstofftankstelle für seine Lkws, die so in unter zehn Minuten betankt werden können. Ihre Inbetriebnahme ist bis zum vierten Quartal 2022 geplant.

„Wir freuen uns sehr, dass wir von MaserFrakt als Lieferant für ihre erste Wasserstofftankstelle ausgewählt wurden. MaserFrakt, eines der größten schwedischen Unternehmen in der Speditions- und Baubranche, hat mit der Nutzung von Wasserstoff für die Mobilität eine wichtige Entscheidung getroffen und fördert damit sein Ziel, bis 2035 klimaneutral zu werden. Wir freuen uns darauf, MaserFrakt bei der weiteren Umstellung auf einen emissionsfreien Verkehr in Schweden zu unterstützen“, so Nel Hydrogen Fuelings Key Account Manager Christian Vinther.

2. Nel verkauft weitere Wasserstofftankstelle

Nel hat von der Städtegemeinschaft Touraine Vallée de l’Indre in der Region Tours (Frankreich) eine Bestellung über eine H2Station-Wasserstofftankstelle erhalten. Mit ihr werden zukünftig sowohl Pkws als auch Lkws betankt. Ihre Inbetriebnahme ist für das vierte Quartal 2022 geplant und der Auftragswert liegt bei etwa 1 Mio. Euro.

„Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass wir als Lieferant für eine H2Station-Tankstelle für die Touraine Vallée de l’Indre in Frankreich ausgewählt wurden. Nel Hydrogen setzt damit einen wichtigen Meilenstein und nimmt ein weiteres Land in seine Referenzliste auf. Wir freuen uns darauf, die Städtegemeinschaft Touraine Vallée de l’Indre bei der Einrichtung dieser ersten Wasserstofftankstelle in der Region zu unterstützen“, sagte Nel Hydrogen Fuelings Senior Direktor Global Sales Jens Egholt Rasmussen.

3. Hexagon Purus übernimmt Wystrach

Wystrach (aus Weeze, Deutschland) ist ein führender europäischer Hersteller von Wasserstoffspeichersystemen und war bisher im Privatbesitz. Das norwegische Unternehmen Hexagon Purus (WKN: A2QKGG) ist im gleichen Segment aktiv und stärkt durch die Übernahme nun seine Marktstellung.

Der Kaufpreis liegt bei 43,3 Mio. Euro. Jeweils 35 % bezahlt Hexagon Purus in bar und in Form von Aktien. Die verbleibenden 30 % werden über eine aufgeschobene Zahlung und eine bedingte Gewinnbeteiligung in bar beglichen. Hexagon Purus rechnet im vierten Quartal 2021 mit einem Transaktionsabschluss. Beide Unternehmen waren zuvor schon seit 2008 Partner.

„Durch die Bündelung unserer Kräfte verfügen wir über die nötige Größe und Marktstellung, um die Umstellung auf Wasserstoff zu beschleunigen und damit für Kunden, Aktionäre und die Gesellschaft einen erheblichen Mehrwert zu schaffen“, sagte der Hexagon Purus-CEO Morten Holum.

Der Artikel Wasserstoff: 3 gute News für die Nel-Aktie und Hexagon Purus-Aktie ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021