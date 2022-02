Wasserstoff: 3 News zur Plug Power-Aktie, Nel-Aktie und Airbus-Aktie

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

Viele Wasserstoff-Aktien sind zuletzt stärker gefallen, was hauptsächlich auf das aktuelle schwierige Börsenumfeld zurückzuführen ist. Eine hohe Inflation, möglicherweise steigende Zinsen und die Ukraine-Krise, die wahrscheinlich die Inflation weiter antreibt und zu einer Wirtschaftskrise führt, lasten derzeit auf Aktien wie Anleihen.

Junge Technologiewerte leiden besonders. Dennoch wachsen Nel (WKN: A0B733) und Plug Power (WKN: A1JA81) in den kommenden Jahren kräftig weiter. Für die Aktienkurse wird jedoch entscheidend sein, ob sie später auch Gewinne erwirtschaften. Zuletzt berichteten die Firmen über folgende Entwicklungen.

1. Plug Power mit neuen Kooperationen

Plug Power baut sein Wasserstoff-Geschäft weiter aus. Ziel der jüngsten Kooperationen ist es, durch die optimierte schlüsselfertige Integration und Standardisierung von Wasserstoff-Verflüssigungsanlagen Leistungs- und Kostenverbesserungen zu erzielen. Darüber hinaus sollen so die Einsatzmöglichkeiten von Flüssigwasserstoff steigen.

Aus diesem Grund hat Plug Power nun mit Atlas Copco Mafi-Trench, einem Technologiezentrum innerhalb des Gas- und Processgeschäfts von Atlas Copco (WKN: A2JLJU) eine Kooperation geschlossen. Hinzu kommt eine Zusammenarbeit mit Fives, einem weltweit führenden Anbieter von gelöteten Wärmetauschern und kryogenen Boxen. Gemeinsam möchten sie Wasserstoff-Verflüssigungsanlagen entwickeln.

Verflüssigter Wasserstoff lässt sich in größeren Mengen leichter transportieren, was die Kosten senkt und die Marktabdeckung vergrößert. Plug Power kommt in diesem Zusammenhang seine letzte Übernahme von Joule Processing zugute. Dessen kryogene Prozesstechnologie ist direkt auf die Wasserstoff-Verflüssigung anwendbar, wodurch die Kosten um bis zu 25 % sinken könnten.

Plug Power rechnet durch die Joule Processing-Übernahme in den kommenden vier Jahren mit Einsparungen von etwa 200 Mio. US-Dollar, weil es nun über eigene Wasserstoff-Verflüssigungskapazitäten verfügt. Der Unternehmenskauf kostete hingen nur bis zu 160 Mio. US-Dollar. Flüssig-Wasserstoff wird als zukünftiger Treibstoff für Schiffe, Flugzeuge und Züge gehandelt.

2. Nel-CEO verkauft Aktien

Nels aktueller CEO Jon André Løkke hat am 18.02.2022 eine Million Aktien verkauft, hält allerdings weiterhin eine weitere Million Anteile. Die genauen Gründe wurden nicht bekannt. Doch der Verkauf könnte mit dem Rücktritt als Vorstandsvorsitzender zum Ende des zweiten Quartals 2022 zusammenhängen. Auf ihn folgt Håkon Volldal, der derzeit noch das norwegische Unternehmen für intelligente Transportsysteme Q-Free leitet.

3. Airbus arbeitet mit CFM an Wasserstoff-Testflugzeug

Der weltgrößte Flugzeughersteller Airbus (WKN: 938914) und CFM International, ein 50:50-Joint-Venture zwischen GE Aviation und Safran Aircraft Engines, arbeiten zukünftig zusammen an einem Wasserstoff-Demonstrationsprogramm.

In einem A380 werden dazu vier Flüssig-Wasserstofftanks und ein fünftes Triebwerk am hinteren Rumpf montiert. CFM liefert dafür die Brennkammer, das Treibstoffsystem und das Steuerungssystem eines GE-Passport-Turbotriebwerks. Bis Ende 2026 sind erste Testflüge geplant. Airbus möchte bis 2035 Wasserstoff-Flugzeuge auf den Markt bringen.

