Berlin (ots) -Sechs Monate nach der offiziellen Eröffnung am 13. Oktober 2018startet der Mercedes Platz mit dem Wasserspiel "Fountains & Light" amSamstag, den 13. April 2019 in seine erste Sommersaison. Die Showwird von Mitte April bis in den Herbst hinein täglich zweimal jeweilsum 19 Uhr und um 22:30 Uhr zu erleben sein.Alle Berliner und Besucher sind herzlich eingeladen, sich die12-minütige Choreografie aus LED und Wasserelementen, inszeniert vonder Agentur flora & fauna visions, anzuschauen. Es handelt sich umeine Variante jener Inszenierung, die am 13. Oktober 2018 im Rahmender Feierlichkeiten zur Eröffnung des Mercedes Platz bisher einmaligzu sehen war. Das Wasserspiel auf dem Mercedes Platz ist freizugänglich.Das knapp 1.500 Quadratmeter große Fontänenfeld ist fürvielfältige Nutzungsszenarien ausgelegt. Die 96 Wasserdüsen mit einerSpringhöhe von bis zu 4 Metern sind einzeln steuerbar und beleuchtet.Dazu kommt ein Nebelfeld mit 32 Nebeldüsen. Die Bespielungsvariantenreichen von der "Fountains & Light"-Show bis hin zu einemWasserspielplatz mit niedrigeren Fontänen.Mit dem Angebot eines Wasserspielplatzes für Kinder knüpft dieAnschutz Entertainment Group, Betreiber des Mercedes Platz, an dieTradition der Berliner `Planschen´ an. Das Fontänenfeld soll Kindernund ihren Familien Spaß und Abkühlung an heißen Sommertagenverschaffen - und das mitten in der City.Bei dem Wasserspiel "Fountains & Light" wird das volle Spektrumder Fontänen ausgespielt. Hier kommt auch die Medientechnik desMercedes Platz zum Einsatz. Acht Medientürme mit je zwei Screens (10qm), vier LED-Screens mit Größen zwischen 15 und 88 Quadratmeternsowie der Übereck-LED-Screen an der Fassade der Verti Music Hall (80qm) sind elementarer Bestandteil der Inszenierung und werden durcheigens programmierte Bespielungen in die Choreografie integriert."Mit dem Fontänenfeld und dem allabendlichen Wasserspiel`Fountains & Light´ schaffen wir zusätzliche Attraktionen für densehr gut frequentierten Mercedes Platz. Die Kombination von bewegtemWasser und Licht verfügt über eine große Anziehungskraft und die vonder Berliner Designagentur ´flora & fauna visions` entwickelteChoreografie verleiht der Inszenierung ein internationales Niveau.",sagt Michael Hapka, Vice President & Geschäftsführer AnschutzEntertainment Group Operations GmbH. "Ein Besuch der Show lohnt sichimmer - ob zur Einstimmung auf einen Konzertabend, als Abschlusseines romantischen Dinners in einem der Restaurants am Mercedes Platzoder einfach mit einem Getränk auf einer der Bänke."Die am Mercedes Platz ansässigen Gastronomen sind auf denSaisonstart am 13. April eingestellt und haben ihre Outdoor-Bereichevorbereitet. Alle Restaurants, die 260° Bar, die Bowling World, aberauch die Mercedes-Benz Arena sowie die Verti Music Hall verfügen überTerrassen oder Balkone, die beste Blicke über das Fontänenfeld, dasGeschehen auf dem Platz und das Wasserspiel `Fountains & Light´bieten.Weitere Informationen zum Wasserspiel am Mercedes Platz und seinenweiteren Angeboten finden Sie unter:https://www.mercedes-platz.de/mercedes-platz/wasserspielWeitere Informationen und Bildmaterial stehen unter folgendem Linkzur Verfügung: http://bit.ly/Mercedes_Platz_Bildmaterial_AllgemeinVor der Mercedes-Benz Arena eröffnete die Anschutz EntertainmentGroup am 13. Oktober 2018 den Mercedes Platz - das vitale Herzstückfür das dynamisch wachsende Stadtquartier entlang derEast-Side-Gallery. Teil des Areals sind die Verti Music Hall fürcirca 4.350 Besucher, ein UCI LUXE Kino mit 1.700 Plätzen, eineLifestyle Bowling Lounge der Marke Bowling World mit 28 Bahnen sowierund 20 Cafés, Restaurants und Bars. Hinzu kommen zwei Hotels - einIndigo Design Hotel mit rund 118 Zimmern und ein Hampton by Hiltonmit 254 Zimmern - sowie circa 10.000 Quadratmeter Büroflächen.Pressekontakt:Moritz Hillebrand+49 (0)30 206 0708-250moritz.hillebrand@aegeurope.comOriginal-Content von: Anschutz Entertainment Group, übermittelt durch news aktuell