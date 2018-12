Wasserrucksack PAUL: Ein Geschenk, das Leben rettet / DBU spendet acht Wasserrucksäcke an terre des hommes - Einsatzgebiet im südlichen Afrika

Osnabrück (ots) - "Wasser ist die Grundlage des Lebens, doch invielen Ländern der Welt ist eine Versorgung mit sauberem Trinkwassernicht gegeben. Deshalb freuen wir uns, Kindern und Jugendlichen imsüdlichen Afrika mithilfe von acht Wasserrucksäcken ein StückLebensqualität zu ermöglichen." Mit diesen Worten übergab derGeneralsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), AlexanderBonde, heute die tragbaren Wasseraufbereitungsanlagen vom Typ PAUL andas Kinderhilfswerk terre des hommes (Osnabrück). Insgesamt spendetdie Stiftung 25 der mobilen Anlagen sowie den Transport in ihreEinsatzgebiete an Hilfsorganisationen. Der Vorschlag dazu kam voneinigen Mitarbeitern der DBU anlässlich des 25. Geburtstags derStiftung. Entwickelt wurde der Wasserrucksack an der UniversitätKassel - fachlich und finanziell gefördert von der DBU."Jährlich sterben 1,5 Millionen Kinder an Magen- undDarmerkrankungen""Nachdem wir PAUL nach dem Erdbeben in Haiti 2010 und auch ineinem Schulungsprojekt für Dorfgemeinschaften in Indien erfolgreicheinsetzen konnten, freuen wir uns, auch außerhalb von Katastrophenvielen Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben,dauerhaft helfen zu können", erklärte Albert Recknagel,Vorstandssprecher von terre des hommes. "Sauberes Wasser rettetLeben. Jährlich sterben rund 1,5 Millionen Kinder an Magen- undDarmerkrankungen, die auf verunreinigtes Trinkwasser zurückzuführensind." Das Kinderhilfswerk organisiert nun den Transport derRücksäcke nach Afrika, alles Weitere übernehmen Organisationen vorOrt.PAULs werden in Mosambik, Sambia und Simbabwe eingesetztFünf PAULs gehen laut Recknagel an den Verein "Wona Sanana", dersich für frühkindliche Bildung einsetzt. Die Wasserrucksäcke sollenin Kommunen Mosambiks vor allem Kindergarten- und Grundschulkindermit sauberem Wasser versorgen. Auch im Dorf Chitakatira in Simbabwewerden mithilfe der Nichtregierungsorganisation "Nhaka Foundation"bald Kindergartenkinder in den Genuss sauberen Trink- anstattunbehandelten Flusswassers kommen. "Die übrigen zwei PAULs werden anein Ausbildungszentrum in Kazungula in Sambia und eines in LowerGweru in Simbabwe gespendet. Die Partnerorganisationen 'Midlands AidsService Organisation' und 'Environment Africa' bilden in den Zentrenarbeitslose Jugendliche in Wassermanagement, standortgerechterLandwirtschaft und Erneuerbaren Energien aus", so Recknagel.Knapp 3.000 PAULs mittlerweile weltweit im EinsatzBlau und mobil rettet er Leben: Der Wasserrucksack "PAUL"(Portable Aqua Unit for Lifesaving) wurde vor rund zehn Jahren alsDBU-Förderprojekt für die prekäre Situation nach Naturkatastrophenentwickelt. Bonde: "Überlebende müssen dann schnell mit sauberemTrinkwasser versorgt werden, denn verseuchtes Wasser führt zugravierenden Erkrankungen bis hin zu Epidemien." Zwar gebe esTrinkwasseraufbereitungsanlagen für die mobile Notfallversorgung.Doch die seien meist technisch sehr aufwändig und hätten einen hohenPersonal- und Energiebedarf. Oft müssten Chemikalien eingesetztwerden. Auch Transport und Inbetriebnahme solcher Anlagen seienlogistisch schwierig und dauerten oft zu lange. PAUL hingegenbenötigt keinen Strom oder Chemikalien. Bis zu 2.500 Liter Wasser proTag kann eine einzelne Filteranlage von Bakterien undVerunreinigungen befreien. "Zu Beginn sollte der Wasserrucksack nurals Ersthilfemaßnahme in Katastrophengebieten für sauberesTrinkwasser sorgen. Doch weil er so überzeugte, wird er häufig auchfür die stationäre Wasserversorgung benutzt", so Bonde. Knapp 3.000PAULs seien mittlerweile weltweit im Einsatz.Filmmaterial zum Einsatz von PAUL in Indien:https://www.youtube.com/watch?v=ZxV3lRUXO20Pressekontakt:AnsprechpartnerFranz-Georg Elpers- Pressesprecher -Julie MilchKontakt DBUAn der Bornau 249090 OsnabrückTelefon:0541|9633-5210171|3812888Telefax:0541|9633-198presse@dbu.dewww.dbu.deOriginal-Content von: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), übermittelt durch news aktuell