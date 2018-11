Den Wassermangel in Kapstadt lindern: KfW unterstützt effiziente städtische Abwasserentsorgung

Frankfurt am Main (ots) -- 80 Mio. EUR für höhere Kapazitäten der Kläranlagen- Mehr Nutzwasser für Landwirtschaft, Industrie und Tourismus- Anpassung an den KlimawandelDie KfW hat heute im Beisein des Bundespräsidenten Dr.Frank-Walter Steinmeier und im Auftrag des Bundesministeriums fürwirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) mit der StadtKapstadt einen Darlehensvertrag zur Förderung einerenergieeffizienten sowie ökologisch und ökonomisch nachhaltigenstädtischen Abwasserentsorgung in Höhe von 80 Mio. EUR unterzeichnet.Im Rahmen der "Klimainitiative städtische AbwasserentsorgungKapstadt" wird die Modernisierung und Erweiterung der 22 bestehendenAnlagen unterstützt. Dies ist die erste direkte Zusammenarbeit derKfW mit einer Kommune in einem Partnerland der FinanziellenZusammenarbeit (FZ)."Kapstadt wird durch die Modernisierung der Abwasserentsorgungkünftig besser darauf vorbereitet sein, den Auswirkungen desKlimawandels zu begegnen und mit dem durch Dürreperioden verursachtenWassermangel umzugehen", sagte Dr. Günther Bräunig, Vorsitzender desVorstands der KfW Bankengruppe.Weiter soll durch die Erneuerung der teilweise mehr als 50 Jahrealten Anlagen die Energieeffizienz gesteigert werden. Durch eineErhöhung der Maximalkapazität der Abwasserversorgung steht mehrNutzwasser für die Landwirtschaft, die Industrie und den Tourismuszur Verfügung. Darüber hinaus ist eine verbesserte Aufbereitung desKlärschlamms und die damit verbundene Reduktion des Ausstoßes vonMethangas vorgesehen.Dieses Projekt ist das erste im Rahmen der "Clean OceansInitiative", die von der KfW zusammen mit der EuropäischenInvestitionsbank und der französischen Förderbank AFD im Oktobergegründet wurde. Die Initiative hat sich zum Ziel gesetzt,nachhaltige Projekte, die die Verschmutzung der Weltmeere reduzieren,mit einem Gesamtvolumen von 2 Mrd. EUR zu fördern.Weitere InformationenZur Internationalen Klimaschutzinitiative:https://www.international-climate-initiative.com/Zum Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbank finden Sie unter:www.kfw-entwicklungsbank.de.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Dr. Charis PöthigTel. +49 (0)69 7431 4683, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Charis.Poethig@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell