Wasserbett im Maisfeld: Sternstunden unter freiem Himmel für einen guten Zweck (FOTO)

Heilbronn (ots) -"Komm, wir schlafen mitten im Maisfeld!" Was wie eine verrückteIdee klingt, ist auf dem landwirtschaftlichen Anwesen von FrankRominger in Neckarwestheim derzeit tatsächlich möglich. Gemeinsam mitSilke Horn, Inhaberin des Heilbronner Bettenfachgeschäfts BühlerBettsysteme, hat er kurzerhand gleich neben seinem Hof inNeckarwestheim ein geschütztes Plätzchen inmitten eines Maisfeldeseingerichtet.Umgeben von den grünen Süßgräsern, an denen die Maiskolben reifen,schläft man ganz gemütlich auf einem Wasserbett - und zwar direktunter dem Sternenhimmel. Der Weg zu dem romantischen Ort ist nur fürEingeweihte zu finden. "Uns kam die Idee spontan bei einer TasseKaffee", so Horn. "Übernachtungen im Freien wurden schon oftangeboten. Aber die Gäste wurden dabei noch nie auf Wasser gebettet."Buchen lässt sich die außergewöhnliche Unterkunft überwww.bettimmaisfeld.de für jeweils eine Nacht in den nächsten Wochenbis zur Maisernte. Frank Rominger erhofft sich durch diese besondereAktion, dass Menschen wieder mehr an der Natur teilhaben: "Wir wollendie landschaftliche Schönheit und die Stille außerhalb großer Städtewieder in das Bewusstsein rufen. Übernachtungsgäste bekommen hiereine besondere Gelegenheit, die Abendstunden mit einem Glas Weinausklingen zu lassen und dann die Nacht im Freien zu verbringen.""Und da es hier im Gegensatz zu Städten noch richtig dunkel wird,liegt man auf dem beheizten Wasserbett und blickt auf ein Himmelszeltvoller Sterne" ergänzt Silke Horn.Die Sternstunden im Maisfeld stehen aber auch für einen gutenZweck. Denn sie werden nicht nur den Nachthimmel, sondern auchKinderaugen zum Leuchten bringen. Die Hälfte der 99 Euro, die von demDuo für eine Nacht im Wasserbett verlangt werden, kommt der Stiftung"Große Hilfe für kleine Helden" in Heilbronn zugute, die erkrankteKinder und ihre Familien während des stationären Aufenthalts in derHeilbronner Kinderklinik unterstützt. Im Preis für eine Übernachtungim Maisfeld sind ein Willkommenssekt und ein Frühstück am nächstenMorgen inbegriffen. Und wenn man schon einmal da ist, kann man denAufenthalt gleich mit einer Weinprobe bei Rominger Vineyards(www.rominger-vineyards.de) abrunden. Das lohnt sich. Denn FrankRominger ist Winzer und hat mit seinen Wein-SpezialiätenCabernet-Dorsa, Lemberger, Riesling, Muskat-Trollinger und Rosé manchguten Tropfen zu bieten. Und die kann man wirklich getrost genießen,weil man bis zu dem gemütlichen Wasserbett aus Silke Horns FirmaBühler Bettsysteme (https://buehler-bettsysteme.de/) nur noch einpaar Schritte ins Maisfeld hat.Weitere Informationen finden Sie unter www.bettimmaisfeld.de.Pressekontakt:Silke HornInhaberinBühler BettsystemeTel. 07131 580013info@buehler-bettsysteme.deOriginal-Content von: Bühler Bettsysteme, übermittelt durch news aktuell